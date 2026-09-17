Andrea Tamayo, de 44 años, lleva cinco días desaparecida en Quito

Andrea Tamayo desapareció el pasado 12 de septiembre de 2026 en Quito.

La Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior emitieron la alerta de búsqueda para dar con el paradero de Andrea Elizabeth Tamayo Jaramillo, vista por última vez en la provincia de Pichincha.

La ciudadana, de 44 años de edad, fue vista por última vez el pasado sábado 12 de septiembre de 2026 en el sector de Quitumbe, al sur de la capital.

Según la ficha oficial difundida por el Programa de Personas Desaparecidas , Tamayo Jaramillo presenta los siguientes datos morfológicos para facilitar su localización:

Características físicas

Estatura: 1,58 metros.

1,58 metros. Peso: 110 libras aproximadamente.

110 libras aproximadamente. Contextura: Delgada.

Delgada. Tez y rasgos: Cabello castaño y ojos de color café.

¿Cómo brindar información?

Las autoridades apelan a la ayuda de la ciudadanía para recopilar datos que permitan ubicarla.

Se garantiza absoluta confidencialidad a través de los canales de contacto autorizados: