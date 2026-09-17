Luis Batallas, de 50 años, desapareció el 12 de septiembre en Carchi

Luis Batallas desapareció el pasado 12 de septiembre de 2026 en el cantón Mira, en la provincia de Carchi.

La Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior difundieron la alerta de búsqueda para dar con el paradero de Luis Aníbal Batallas Espinoza, reportado como desaparecido en la provincia de Carchi.

El ciudadano, de 50 años de edad, fue visto por última vez el pasado sábado 12 de septiembre de 2026 en la intersección de las calles Jijón y Caamaño, en el cantón Mira.

Rasgos particulares y características físicas

De acuerdo con la ficha técnica del Programa de Personas Desaparecidas, Batallas Espinoza presenta las siguientes características para facilitar su identificación:

Estatura: 1,60 metros.

1,60 metros. Peso: 160 libras aproximadamente.

160 libras aproximadamente. Contextura: Normal.

Normal. Tez y rasgos: Ojos de color café y cabello negro.

Afiche de búsqueda de Luis Tello, que lleva cinco días desaparecido. Ministerio del Interior

¿Cómo proporcionar información?

Las autoridades apelan a la colaboración ciudadana para obtener cualquier dato verídico que ayude a dar con su ubicación.

La información se recibirá bajo estricta confidencialidad a través de los siguientes canales oficiales: