Buscan a Briana Figueroa, joven de 20 años desaparecida en la vía a Quevedo hace más de 20 días

Briana Figueroa está desaparecida desde el pasado 20 de agosto de 2026. Fue vista por última vez en la vía a Quevedo.

Las autoridades emitieron la alerta por la desaparición de Briana Coraima Figueroa Mendoza, de 20 años, vista por última vez en la vía a Quevedo, provincia del Guayas.

La joven desapareció el pasado 20 de agosto de 2026 en la parada del Colegio Nacional, en el cantón El Empalme.

Este lunes se cumplen 24 días sin noticias de su paradero, de acuerdo a la información oficial.

Según la página del Programa de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior, Briana mide 1,69 metros, pesa 160 libras, es de contextura gruesa y tiene ojos negros.

Si posee información que ayudará a dar con su localización, comuníquese de inmediato al 1800-DELITO (335486) oa la línea de emergencia ECU 911.