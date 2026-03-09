Alerta sanitaria en el cantón Taisha por la presencia de casos respiratorios

Brigadas médicas del Ministerio de Salud (MSP) se desplegaron por vía aérea y terrestre hacia parroquias del cantón Taisha por la presencia de alertas respiratorias en varias comunidades.

El MSP indicó que la alerta sanitaria se generó en la comunidad Wampuik donde cerca de 1 500 personas participaron de las fiestas de paroquialización.

Ante el incremento de casos respiratorios registrados el 5 de marzo de 2026 en dicho establecimiento, el equipo de respuesta rápida se movilizó para levantar información epidemiológica detallada de los casos reportados.

Además, las brigadas realizarán la caracterización clínica de la sintomatología, identificar contactos y posibles cadenas de transmisión, ejecutar búsqueda activa comunitaria de casos y realizar la toma de muestras para diagnóstico etiológico en el INSPI.

El Gobierno desplegó brigadas de atención médica integral, vacunación, exámenes complementarios (toma de muestras) y entrega de medicamentos.

Las cifras que dejaron stas brigadas fueron:

72 atenciones médicas en Wampuik

médicas en Wampuik 190 atenciones médicas en Kuserúa

médicas en Kuserúa 84 casos respiratorios en ambas comunidades

El MSP indicó que hasta el momento los pacientes están en condición estable y no requieren evacuación hacia centros médicos de mayor complejidad.

Además, se mantienen en seguimiento y vigilancia estricta.