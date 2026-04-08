Alerta por falsas ofertas de becas en universidad de Ecuador

La Universidad UTE alertó sobre procesos fraudulentos en redes sociales para la postulación a becas en la entidad.

La Universidad UTE alertó sobre la circulación en redes sociales de ofertas fraudulentas que prometen gestionar becas a nombre de la institución.

La universidad detalló que se trata de servicios externos no autorizados que representan un riesgo para los aspirantes. Este miércoles 8 de abril del 2026 emitió un comunicado.

La entidad enfatizó que no trabaja con intermediarios ni terceros para procesos de admisión o postulación a becas. Todos los trámites oficiales se realizan exclusivamente a través de sus canales institucionales, tanto de forma presencial como en línea.

¿Cómo postular de forma segura a una beca?

La Universidad UTE indicó que el proceso de admisión y solicitud de becas debe gestionarse únicamente en sus Centros de Admisiones en cada sede o mediante su plataforma oficial habilitada para postulaciones.

Además, recomendó a los aspirantes verificar siempre la autenticidad de la información y evitar compartir datos personales o realizar pagos a terceros que ofrezcan “facilitar” el acceso a cupos o beneficios académicos.

Estafas en redes sociales: el riesgo para estudiantes

La universidad advirtió que este tipo de prácticas fraudulentas se difunden principalmente en redes sociales y pueden derivar en estafas económicas o uso indebido de información personal.

Por ello, pidió a la ciudadanía reportar cualquier caso sospechoso a través de sus canales oficiales en Quito, Santo Domingo y Cuenca, donde se brinda atención directa a los postulantes.