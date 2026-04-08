Alerta por falsas ofertas de becas en universidad de Ecuador
La Universidad UTE advierte sobre ofertas falsas de becas difundidas en redes sociales.
La Universidad UTE alertó sobre procesos fraudulentos en redes sociales para la postulación a becas en la entidad.
Cortesía.
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Actualizada:
08 abr 2026 - 12:10
La Universidad UTE alertó sobre la circulación en redes sociales de ofertas fraudulentas que prometen gestionar becas a nombre de la institución.
La universidad detalló que se trata de servicios externos no autorizados que representan un riesgo para los aspirantes. Este miércoles 8 de abril del 2026 emitió un comunicado.
La entidad enfatizó que no trabaja con intermediarios ni terceros para procesos de admisión o postulación a becas. Todos los trámites oficiales se realizan exclusivamente a través de sus canales institucionales, tanto de forma presencial como en línea.
¿Cómo postular de forma segura a una beca?
La Universidad UTE indicó que el proceso de admisión y solicitud de becas debe gestionarse únicamente en sus Centros de Admisiones en cada sede o mediante su plataforma oficial habilitada para postulaciones.
Además, recomendó a los aspirantes verificar siempre la autenticidad de la información y evitar compartir datos personales o realizar pagos a terceros que ofrezcan “facilitar” el acceso a cupos o beneficios académicos.
Estafas en redes sociales: el riesgo para estudiantes
La universidad advirtió que este tipo de prácticas fraudulentas se difunden principalmente en redes sociales y pueden derivar en estafas económicas o uso indebido de información personal.
Por ello, pidió a la ciudadanía reportar cualquier caso sospechoso a través de sus canales oficiales en Quito, Santo Domingo y Cuenca, donde se brinda atención directa a los postulantes.
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