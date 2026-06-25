Estos son los canales habilitados para los ecuatorianos que requieran ayuda en Venezuela

Equipos de rescate trabajan en la remoción de escombros de personas afectadas por dos terremotos en Venezuela.

La Cancillería de Ecuador activó canales prioritarios de atención para ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en Venezuela, luego del terremoto registrado el miércoles 24 de junio de 2026 en ese país.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería informó que la medida busca brindar asistencia y acompañamiento a los ecuatorianos que puedan encontrarse en situación de emergencia o vulnerabilidad tras el evento sísmico.

Números de emergencia para ecuatorianos en Venezuela

La entidad puso a disposición un canal de atención inmediata mediante WhatsApp de emergencia al número +593 984241667.

Además, los ciudadanos podrán comunicarse con el Consulado del Ecuador en Bogotá a través de los números +57 3138414045 y +57 3233195354.

Cooperación con organismos internacionales

La Cancillería también informó que se activaron mecanismos de coordinación con organismos internacionales que mantienen operaciones en territorio venezolano para facilitar la asistencia humanitaria y la atención de casos urgentes.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) habilitó los teléfonos +58 212 266 4136 y +58 212 265 7948, además del correo electrónico iomcaracas@iom.int.

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) mantiene disponibles los números +58 424 172 1364 y +58 412 636 5015, así como el correo centrocontactove@icrc.org.

También se encuentran activos los canales de atención de ACNUR Caracas, a través de los teléfonos +58 424 143 0035 y +58 424 141 4058, además del correo electrónico vencauip@unhcr.org.

Asistente virtual las 24 horas

Como parte de las medidas de apoyo, el Ministerio recordó que continúa habilitado su asistente virtual para consultas y orientación las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Las autoridades recomendaron a los ecuatorianos residentes o de tránsito en Venezuela mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales y seguir las indicaciones emitidas por los organismos de gestión de riesgos y protección civil.

Hasta las 10:30 del jueves 25 de mayo de 2026, la Cancillería no ha reportado ciudadanos ecuatorianos afectados por el terremoto.