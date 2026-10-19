Cáncer de mama en Ecuador: Globocan alerta sobre el incremento de diagnósticos

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el cáncer de mama.

El cáncer de mama se mantiene como la neoplasia más frecuente entre las mujeres en Ecuador. Según el último reporte del Observatorio Global del Cáncer (Globocan) avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el país registra 3 614 nuevos diagnósticos anuales de esta patología.

Esta cifra representa el 21.2% de todos los casos de cáncer detectados en la población femenina ecuatoriana, superando a condiciones como el cáncer de cuello uterino y de tiroides. A escala general (sumando ambos sexos), se posiciona como el segundo tipo de cáncer con mayor impacto nacional, únicamente por detrás del cáncer de próstata.

Alto índice de mortalidad por detección tardía

La base de datos de Globocan detalla que 994 mujeres fallecen al año en Ecuador a causa de este tumor maligno. Esto convierte al cáncer de mama en la segunda causa de muerte por patologías oncológicas en mujeres del país, una realidad estrechamente vinculada a los diagnósticos en etapas avanzadas de la enfermedad.

Por otro lado, los datos de prevalencia a cinco años exponen que existen 10 572 mujeres ecuatorianas que sobreviven y conviven con la enfermedad tras haber sido diagnosticadas en los últimos cinco años.

El riesgo acumulado calculado para la población femenina del país indica que una mujer tiene el 3.4% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama antes de cumplir los 75 años.

La importancia de los chequeos según la edad

Andrea Encalada, CEO y Fundadora de Fundación CEPREME, comenta que lo ideal es empezar a conocer el cuerpo femenino en la adolescencia, para no tener miedo en los años posteriores. Además, es importante conocer si hay antecedentes familiares relacionados con el cáncer.

Para ella, el autoexamen mamario, la ecografía y la mamografía son herramientas esenciales pero no reemplazables entre sí. Conforme a las recomendaciones difundidas para la prevención de la salud femenina:

De 20 a 39 años: Se aconseja mantener una evaluación médica basada en sintomatología o factores de riesgo familiares, complementando con ecografías si existen hallazgos físicos inusuales.

A partir de los 40 años: Se insta a consultar con el especialista para evaluar el inicio del tamizaje con mamografías anuales, considerando que el riesgo se eleva sustancialmente a partir de esta década.

Ante cualquier anomalía persistente como la aparición de bultos nuevos en la mama o axila, cambios en la textura de la piel (apariencia de piel de naranja) o secreciones inusuales por el pezón, los médicos recomiendan acudir de forma inmediata a una valoración en centros especializados