Cancillería no reporta ecuatorianos afectados por el terremoto de Panamá

Un hombre pasa en bicicleta junto a una casa derrumbada y un automóvil sepultado bajo los escombros en la localidad de Chitré, en Panamá.

El Gobierno de Ecuador informó que, hasta el mediodía de este sábado 10 de octubre de 2026, no se han reportado ciudadanos ecuatorianos afectados por el terremoto registrado en Panamá el viernes 9 de octubre.

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, las autoridades señalaron que la Embajada ecuatoriana en ese país activó un protocolo de emergencia poco después del movimiento telúrico para verificar la situación de los connacionales y determinar si requieren asistencia.

🇪🇨 La Cancillería mantiene el seguimiento y la asistencia consular en Panamá. Hasta el momento, no se reportan ecuatorianos afectados por el movimiento telúrico. 👉 Conoce más en nuestro boletín: https://t.co/BN36aaw6QO — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) October 10, 2026

"La Embajada de Ecuador en Panamá mantiene contacto permanente con las autoridades locales para dar seguimiento a la situación. La Misión Diplomática continúa monitoreando los acontecimientos y brinda información oportuna a nuestra comunidad", señaló la Cancillería ecuatoriana.

La Cancillería recordó que los ecuatorianos que necesiten ayuda u orientación pueden comunicarse directamente con la Embajada de Ecuador en Panamá a través de los siguientes medios:

Teléfono de emergencia: +507 6898 6511

+507 6898 6511 Correo electrónico: cecupanama@cancilleria.gob.ec

El sismo de magnitud 7.6 sacudió Panamá el viernes 9 de octubre y provocó momentos de alarma entre la población. El terremoto dejó al menos 27 personas heridas, tras el colapso de algunas edificaciones en el centro del país.