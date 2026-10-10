Cancillería habilita canales de emergencia para ecuatorianos en Panamá tras terremoto

Una pareja observa el edificio derrumbado de la Oficina del Gobernador de Penonomé tras el terremoto

La Cancillería de Ecuador habilitó sus canales de emergencia para atender a los ecuatorianos que se encuentren en Panamá, tras el terremoto de magnitud 7.6 que sacudió ese país el viernes 9 de octubre de 2026.

A través de la Embajada de Ecuador en Panamá, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que mantiene activa la atención consular para proporcionar asistencia y orientación a los connacionales que lo necesiten como consecuencia del movimiento telúrico.

Las personas que requieran ayuda pueden comunicarse directamente con la representación diplomática mediante los siguientes canales:

Teléfono de emergencia: +507 6898 6511

+507 6898 6511 Correo electrónico: cecupanama@cancilleria.gob.ec

"La Embajada del Ecuador en Panamá se encuentra activada para la atención de emergencia que requiera la comunidad ecuatoriana que haya sido afectada por el terremoto", publicó la Cancillería en sus redes sociales.

🚨 ATENCIÓN A ECUATORIANOS EN PANAMÁ Ante el movimiento telúrico registrado en Pitaloza Arriba, provincia de Herrera, la @CancilleriaEc, a través de la Embajada del Ecuador en Panamá, mantiene habilitados sus canales de emergencia para brindar asistencia y orientación a los connacionales que lo requieran. Si necesita asistencia comuníquese con: 📞 +507 6898 6511 📧 cecupanama@cancilleria.gob.ec — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) October 9, 2026

El sismo se registró el viernes 9 de octubre y tuvo como referencia Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera. El movimiento telúrico generó alarma entre la población y ocasionó daños en varias estructuras.

Según la información proporcionada, el terremoto dejó al menos 27 personas heridas, tras el colapso de algunos edificios en el centro del país. El evento también provocó momentos de pánico entre los habitantes.