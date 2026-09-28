10 años sin su hija y su nieta desaparecidas: padre clama por respuestas en Riobamba

Norma, y su hija Karla, desaparecieron el pasado 19 de junio de 2016 en la ciudad de Riobamba. A 10 años de sus desapariciones sus familiares exigen respuestas.

A más de 10 años de la misteriosa desaparición de Norma Elizabeth Illapa Moreno (entonces de 24 años) y de su pequeña hija Karla Yuleisy Illapa Moreno (de 1 año y 9 meses), la familia de las víctimas mantiene viva su búsqueda.

De igual manera, impulsan la reactivación de un expediente estancado en la provincia de Chimborazo.

Este lunes 28 de septiembre de 2026 se cumplen 10 años, tres meses y nueva días sin que sus seres queridos sepan qué pasó con las dos.

De acuerdo con el testimonio recogido por Teleamazonas.com de Joaquín Illapa, padre y abuelo de las desaparecidas, el caso ha permanecido sin avances sustanciales por parte de la Fiscalía General del Estado.

Esto ha sumido a los allegados de Norma y Karla en una larga agonía institucional que lleva años sin respuestas, según señala Illapa.

Norma y Karla fueron nvistas por última vez en las intersecciones de las calles Morona y Guayaquil, en la ciudad de Riobmaba, el pasado 19 de junio de 2016. Google Maps

Una reunión que precedió a la desaparición

Los hechos se remontan al domingo 19 de junio de 2016 en Riobamba, en la provincia de Chimborazo.

Cerca de las 17:30, Elizabeth salió de su domicilio sosteniendo en brazos a la pequeña Karla.

Según sus familiares, acudía a una cita para encontrarse con el exconviviente y padre de la niña.

Según Joaquín, era con quien mantenía un distanciamiento por la falta de reconocimiento legal y la manutención de la menor.

Desde aquella tarde no se volvió a saber del paradero de ambas. Al día siguiente, el 20 de junio de 2016, la madre de la joven, Dolores Moreno, formalizó la denuncia ante las autoridades de justicia.

Norma Elizabeth Illapa lleva 10 años desaparecida, junto a su pequeña Karla. Su familia señala que no hay avances en el caso.

Retención del sospechoso y estancamiento judicial

Poco después de la denuncia, la Policía logró la detención temporal de Carlos C.

Sin embargo, la medida se ejecutó únicamente por incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias atrasadas y no en el marco del proceso por desaparición.

Tras cancelar el monto adeudado, el sospechoso fue puesto en libertad, mientras Norma y Karla continúan desaprecidas.

Pese a que las autoridades locales abrieron una causa, la defensa legal inicial abandonó el seguimiento debido a la complejidad del expediente.

Desde entonces, la investigación en la Fiscalía de Riobamba ha permanecido sin fijar fecha ni hora para diligencias clave, según denuncia el padre y abuelo de las desaparecidas.

"Hasta el día de hoy no hay respuestas" Joaquín Illapa, padre de Elizabeth Illapa y abuelo de Karala Illapa.

Karla Yuleisy Illapa Moreno lleva 10 años desaparecida. Actualmente tendría 12 años. Fue vista vista por última en junio de 2016, junto a su madre.

¿Tiene información sobre este caso?

Si usted dispone de datos que ayuden a dar con el paradero de Norma Elizabeth Illapa Moreno o de su hija Karla Yuleisy Illapa Moreno, comuníquese de manera confidencial y gratuita al 1800-DELITO (335486) o al ECU 911.