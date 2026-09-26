La incansable búsqueda de Lenin Márquez en Quito: tres años de incertidumbre y el dolor de una madre

Lenin Josué Márquez Montero está desaparecido desde la mañana del 5 de agosto de 2023 en Quito.

"Le pido a Dios que si estás vivo, te proteja dondequiera que estés". Con el corazón desgarrado y la voz entrecortada, Mariana Montero mantiene intacta la esperanza de encontrar a su hijo, Lenin Josué Márquez Montero.

Según ralató su madre a Teleamazonas.com, no se tiene rastro desde la mañana del 5 de agosto de 2023 en Quito.

Aquel sábado, el joven de 29 años desayunó junto a su familia en su vivienda ubicada en el sector del Puente 3, en la autopista General Rumiñahui.

Cerca de las 08:00, se visitó con un calentador, tomó su mochila gris y salió de casa para jugar baloncesto.

Lenina Márquez lleva más de tres años desaprecido en Quito. La única pista que tiene su familia es un video corto que captó al joven saliendo de su casa. Afiche e búsqueda

Fue la última vez que su madre lo vio.Ángulos ciegos y la falta de cámaras en la capital

Las investigaciones iniciales determinaron que Lenin habría abordado un autobús en la autopista General Rumiñahui.

Días después de su desaparición, un ciudadano afirmó haberlo visto con vida en el parque La Carolina, en el norte de la capital, hasta aproximadamente las 16:00 de ese mismo día.

Sin embargo, el avance de las diligencias se ha topado con un grave obstáculo tecnológico.

Las únicas imágenes donde se observa al joven corresponden a los dispositivos de videovigilancia de su propio barrio.

"Como madre me siento frustrada. Las autoridades hacen su gestión, pero lamentablemente al no tener ni una sola pista, la falta de cámaras en Quito es lo que ha impedido que el proceso avance. No aparece por ningún lado, ni vivo ni muerto". Mariana Montero, mamá de Lenin Márquez.

Los familiare de Lenin Márquez no pierde la esperanza y piden que el caso se sigan difundiendo.

Alerta de Interpol y una investigación sin cerrar

Pese a los años transcurridos, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional mantienen la causa abierta.

Por la tipología del caso, las autoridades han dispuesto una alerta de búsqueda internacional a través de Interpol para rastrear su paradero fuera de las fronteras nacionales.

Mariana Montero apela a la solidaridad ciudadana para difundir el afiche de búsqueda y no dejar que el caso caiga en el olvido:

"Lenin, sé que eres un hijo bueno. Si estás por tu cuenta, te ruego que una llamada tuya pueda calmar este dolor. Todos en casa te amamos y te anhelamos; sin ti, la vida está incompleta". Mariana Montero, mamá de Lenin Márquez.

¿Tiene información sobre el caso?

Si usted dispone de datos certeros que ayudan a dar con el desfile de Lenin Josué Márquez Montero, comuníquese de manera confidencial al 1800-DELITO (335486) o acuda a la unidad policial más cercana.