¿Cómo sacar el mecanizado del IESS en Ecuador?

El mecanizado del IESS se puede obtener de forma gratuita en línea.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) permite a sus afiliados obtener el detalle de sus aportaciones, conocido tradicionalmente como mecanizado, de forma digital.

Este documento, ahora denominado Historia Laboral, certifica el tiempo de servicio y los aportes acumulados por cada empleador.

Si usted necesita este certificado para un nuevo empleo o un trámite bancario, siga estos pasos para obtenerlo de manera segura:

Guía para la descarga

Acceda al portal oficial: Ingrese a www.iess.gob.ec.

Ingrese a www.iess.gob.ec. Sección de afiliados: En el menú principal, seleccione la opción 'Trámites Virtuales'

En el menú principal, seleccione la opción 'Trámites Virtuales' Haga clic en 'Asegurados' , opción 'Afiliados' . Historia Laboral

, opción . Entre los servicios disponibles, elija 'Historia Laboral'

Identificación: Ingrese su número de cédula y su clave personal. Si no la tiene, puede solicitar una nueva en la misma plataforma

Ingrese su número de cédula y su clave personal. Si no la tiene, puede solicitar una nueva en la misma plataforma Consulta y descarga: En el menú izquierdo, seleccione 'Consultas' y luego 'Tiempo de servicio por empleador'

En el menú izquierdo, seleccione y luego Generar PDF: El sistema mostrará su historial completo. Para guardarlo, haga clic en el ícono de descarga o impresión para generar el archivo PDF con validez oficial.

¿Qué contiene este documento?

El mecanizado detalla el RUC de la empresa, el nombre del empleador, el período laborado (fechas de entrada y salida) y el número de aportes realizados.

Además, cuenta con un código QR que permite verificar su autenticidad sin necesidad de sellos físicos o firmas manuales.