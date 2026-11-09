Conductor es asesinado en el sur de Quito: Su vehículo presentaba varios impactos de bala

Unidades de Criminalística y Dinased acordonaron la calles donde ocurrió el crimen en el sector de Turubamba, tras el ataque armado registrado la noche del 6 de febrero.

Un nuevo hecho de violencia sacudió el sur de Quito. La noche del viernes 6 de febrero de 2026, alrededor de las 21:45, un ciudadano fue asesinado a tiros en el sector de Turubamba.

El hallazgo en Turubamba

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, agentes que ejecutaron un operativo en la zona acudieron a la escena del crimen tras una alerta del ECU 911.

Al llegar al sitio, los uniformados localizaron un automóvil plomo con múltiples impactos de bala concentrados en la ventana y puerta del conductor.

Confirmación del deceso

En el interior del vehículo se encontró a un ciudadano identificado como Diego Torres, de 34 años, quien presentaba varias heridas en el cuerpo.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito acudieron al lugar y confirmaron que el ciudadano ya no registraba signos vitales.

El vehículo en donde fue hallado sin vida el ciudadano presentó múltiples disparos en el costado izquierdo del conductor. En la guantera se encontraron 18 fundas con sustancias ilícitas. Policía Nacional

Indicios hallados en la guantera

Unidades de Dinased y Criminalística acordonaron la escena para realizar el levantamiento de vainas percutidas e inspeccionar el automotor.

Durante el registro, los agentes encontraron en la guantera del vehículo 18 fundas plásticas con una sustancia polvorienta beige, presuntamente sujeta a fiscalización.

Investigaciones en curso

El cuerpo de la víctima fue trasladado al departamento de Medicina Legal para la autopsia de ley.

El vehículo fue retirado del sitio por una grúa coordinada por los allegados.

La Policía mantiene abiertas las pericias para identificar a los atacantes y determinar los móviles del crimen.