El Niño: Calentamiento del Pacífico central alcanzará su pico máximo entre noviembre y diciembre

ALERTA CLIMÁTICA. El sobrecalentamiento de las aguas del Pacífico mantendrá lluvias sobre lo normal en el Litoral ecuatoriano entre noviembre y diciembre.

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-ERFEN) advirtió que el calentamiento del Pacífico central llegará a su máxima intensidad entre lo que resta de noviembre y diciembre de 2026.

De acuerdo con el informe técnico ejecutivo, para el Ecuador se analiza un escenario muy fuerte o extraordinario.

Esta magnitud es comparable con los eventos devastadores ocurridos en los períodos 1982-1983 y 1997-1998.

Anomalías térmicas récord y efectos en el mar

Las anomalías de temperatura superficial del mar alcanzaron valores de 4 o 5 grados por encima de lo normal en la región Niño 1+2 y de 3, 4 grados en la región Niño 3.4.

Estas cifras mantienen al Índice Ecuatoriano del Fenómeno El Niño (IEFEN) en estado activo con 7 puntos.

Además, las mediciones satelitales revelaron niveles del mar de hasta 47 cm por encima de lo normal en Galápagos y 46 cm frente a la costa continental, valores muy cercanos a los registrados en diciembre de 1997.

Impacto en las lluvias y millas de personas afectadas

Las aguas cálidas han propiciado episodios de lluvias intensas y tormentas en el Litoral y la región Insular.

Entre el 1 de octubre y el 4 de noviembre, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) contabilizó 806 eventos asociados a las precipitaciones y 26 367 personas afectadas a nivel nacional.

Las provincias con mayor número de afectados han sido Guayas, El Oro, Santa Elena y Galápagos, impulsadas por desbordamientos de ríos e inundaciones.

Perspectivas climáticas y alertas por aguajes

Para las próximas semanas, el pronóstico prevé lluvias sobre la normal climatológica en todo el Litoral y la región Insular.

Las autoridades alertaron sobre el riesgo de inundaciones en zonas de drenaje limitado, especialmente en Guayaquil, donde las precipitaciones coincidirán con períodos de Plemar y próximos aguajes previstos del 9 al 12 de noviembre.

El comité interinstitucional comenzará con el monitoreo constante para alertar oportunamente a la ciudadanía y orientar acciones de prevención.