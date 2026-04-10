Clínica dental de Quito se pronuncia tras muerte de Luis Alarcón

Luis Alarcón, de 37 años, falleció el 2 de abril de 2026 en una clínica dental de Quito

La clínica Implanta emitió un pronunciamiento oficial tras el fallecimiento de Luis Alarcón Herrera, de 37 años. La muerte ocurrió, el pasado 2 de abril de 2026, durante un procedimiento odontológico.

En un comunicado difundido este viernes 10 de abril de 2026, el centro odontológico expresó su “consternación” por lo sucedido y manifestó su solidaridad con la esposa, hija y familiares del paciente. Calificó la pérdida como “irreparable”.

Además, la clínica aseguró que colaborará "con total transparencia" en el proceso de investigación. Según la versión de la clínica, Alarcón ingresó para realizarse una endodoncia y profilaxis agendadas.

Según Implanta, el paciente fue evaluado como clínicamente sano, sin antecedentes médicos ni alergias. Además firmó los consentimientos informados en los que se detallan los posibles riesgos del procedimiento.

El establecimiento también aclaró que durante el tratamiento se utilizó sedación consciente, y no anestesia general. Además, aseguraron que no existió una “doble sedación”.

Explicaron que este tipo de sedación permite mantener al paciente en un estado de relajación sin pérdida total de la conciencia, y que su administración se realizó de forma progresiva.

En el comunicado de Implanta consta que, durante la intervención, Luis Alarcón presentó una "reacción adversa inesperada". Los resultados de la autopsia y pericias técnicas, el que determine las causas del fallecimiento.

La clínica asegura que los odontólogos a cargo del procedimiento suspendieron la medicación, brindaron ventilación, se aplicaron maniobras de reanimación y llamaron al ECU 911. Sin embargo, el paciente no reaccionó.

Clausuran sucursal de Cumbayá de la clínica donde murió Luis Alarcón

"Durante la intervención, surgió una reacción adversa inesperada. El equipo actuó inmediatamente: suspendió medicamentos, administró tratamiento específico, brindó soporte ventilatorio y activó ECU-911", señaló la clínica.

"Se aplicaron maniobras de reanimación continua por nuestro personal y emergencias. En todo el proceso, el paciente recibió atención médica continua, incluyendo maniobras de estabilización y reanimación tanto por el equipo clínico como por el personal de emergencia", añadió.

El consultorio odontológico aseguró que los procedimientos realizados no suelen generar este tipo de eventos y que en este caso, el paciente tuvo una reacción sistémica, que aún está siendo evaluada.

Añadió que cuenta con profesionales con amplia experiencia y que, en más de 18 000 procedimientos realizados, no se habían registrado situaciones similares.