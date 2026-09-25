¿Cuándo es el Día de la Bandera en Ecuador?

Estudiantes de Ecuador juraron la bandera este viernes 25 de septiembre de 2026.

Cada 26 de septiembre, Ecuador conmemora el Día de la Bandera Nacional, una fecha cívica dedicada a honrar el símbolo que representa la historia, la identidad y la soberanía del país.

El evento central de esta jornada es el Juramento a la Bandera, un acto solemne y de gran importancia en el sistema educativo que este año se realizó este viernes 25 de septiembre.

Durante la ceremonia, los jóvenes prometen lealtad y respeto al emblema tricolor (amarillo, azul y rojo). Además, es el espacio donde se reconoce el esfuerzo y la excelencia académica, designando a los alumnos más destacados como abanderados, portaestandartes y escoltas.

Según los datos oficiales del Ministerio de Educación, este año el acto cívico cuenta con la participación de 261 699 estudiantes de tercero de bachillerato. .

Estos jóvenes pertenecen a 4 101 instituciones educativas de los regímenes educativos Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía

Esta tradicional ceremonia no solo rinde tributo a la historia ecuatoriana, sino que busca reforzar el sentido de pertenencia, el respeto cívico y el compromiso de las nuevas generaciones con el futuro del país.