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Sociedad

¿Cuándo es el Día de la Bandera en Ecuador?

Más de 260.000 estudiantes de tercero de bachillerato participan en el tradicional Juramento a la Bandera a nivel nacional.

Estudiantes de Ecuador juraron la bandera este viernes 25 de septiembre de 2026.

Ministerio de Educación

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

25 sep 2026 - 11:44

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Cada 26 de septiembre, Ecuador conmemora el Día de la Bandera Nacional, una fecha cívica dedicada a honrar el símbolo que representa la historia, la identidad y la soberanía del país.

El evento central de esta jornada es el Juramento a la Bandera, un acto solemne y de gran importancia en el sistema educativo que este año se realizó este viernes 25 de septiembre. 

Durante la ceremonia, los jóvenes prometen lealtad y respeto al emblema tricolor (amarillo, azul y rojo). Además, es el espacio donde se reconoce el esfuerzo y la excelencia académica, designando a los alumnos más destacados como abanderados, portaestandartes y escoltas.

Según los datos oficiales del Ministerio de Educación, este año el acto cívico cuenta con la participación de 261 699 estudiantes de tercero de bachillerato. .

Estos jóvenes pertenecen a 4 101 instituciones educativas de los regímenes educativos Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía

Esta tradicional ceremonia no solo rinde tributo a la historia ecuatoriana, sino que busca reforzar el sentido de pertenencia, el respeto cívico y el compromiso de las nuevas generaciones con el futuro del país.

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