Difunden videos de estudiantes en aulas inundadas de Babahoyo 

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a estudiantes caminando en aulas y pasillos inundados

Videos difundidos en redes sociales mostraron a estudiantes de un plantel educativo de Babahoyo, provincia de Los Ríos, recibiendo clases e intentando movilizarse en medio de aulas y pasillos completamente anegados por el agua.

En los audiovisuales publicados la mañana de este martes 27 de octubre se observa a varios alumnos intentando proteger sus útiles escolares, mientras que otros caminan descalzos y buscan refugio en las zonas altas de la institución.

En el material difundido también se observa como la acumulación de agua obligó a docentes y padres de familia a intervenir de inmediato dentro del establecimiento.

En redes, los padres de familia expresaron su preocupación y temen por la salud de los estudiantes, alertando sobre el riesgo de contraer enfermedades.

Durante las grabaciones se recogen los reclamos de adultos y estudiantes, quienes cuestionan la falta de flexibilidad para aplicar la modalidad virtual frente a la emergencia por las lluvias.

Los afectados señalan en el video que el estado de las instalaciones hace imposible mantener las actividades académicas presenciales.

Se solicitó información respecto al video al Ministerio de Educación y hasta el momento no existen respuestas.