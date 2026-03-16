ECU 911 habilita el ‘Botón Violeta’ para alertar casos de violencia contra la mujer

En Ecuador cada 22 horas hubo una víctima de femicidio en el 2025

El ECU 911 presentó una nueva herramienta digital denominada ‘Botón Violeta’, diseñada para alertar sobre emergencias relacionadas con violencia contra la mujer.

Según la institución, esta aplicación permite enviar alertas en tiempo real para activar la atención de las autoridades de socorro.

“Ecuador ya cuenta con una herramienta exclusiva para reportar emergencias de violencia contra la mujer”, señaló el ECU 911.

Casos de violencia de género que conmocionaron a Ecuador en 2025

¿Cómo funciona?

La aplicación está disponible para descarga en tiendas móviles como Google Play Store y App Store.

Una vez instalada, las usuarias deben registrarse ingresando datos personales reales y actualizados.

Además, el sistema solicita adjuntar documentación de respaldo, como boletas de auxilio o denuncias previamente presentadas.

de o previamente presentadas. Durante el registro también se puede habilitar la opción para que el personal del sistema devuelva la llamada al número registrado .

la opción para que el personal del sistema devuelva la llamada al . Para el funcionamiento correcto del servicio es indispensable activar la ubicación GPS del dispositivo . De esta forma, cuando se emita una alerta, el sistema podrá identificar la posición exacta desde donde se solicita ayuda.

activar la del . De esta forma, cuando se emita una alerta, el sistema podrá identificar la posición exacta desde donde se solicita ayuda. En una situación de riesgo, la usuaria debe presionar durante tres segundos el botón morado dentro de la aplicación.

La señal se enviará directamente al ECU 911, desde donde se coordinará la asistencia de emergencia.

La institución también advirtió que el uso de esta herramienta debe hacerse con responsabilidad. Las alertas falsas, maliciosas o injustificadas podrían generar sanciones.

El ECU 911 aseguró que la información personal proporcionada por las usuarias será utilizada exclusivamente para la gestión y atención de emergencias.

Un femicidio ocurrió cada 22 horas en Ecuador en el 2025, según cifras de Aldea 411 mujeres fueron víctimas de femicidios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, a escala nacional.