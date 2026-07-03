Misión consular de Ecuador viaja a Venezuela para asistir a afectados por los terremotos

El terremoto en Venezuela ya deja más de 2500 muertos y más de 12 000 heridos.

Ecuador desplegará una misión consular temporal en Caracas para atender a los ciudadanos ecuatorianos que permanecen en Venezuela, tras el terremoto que dejó más de 2 500 muertos y obligó a activar mecanismos de asistencia para los connacionales.

El equipo, integrado por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, viajará este viernes 3 de julio de 2026 en un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y permanecerá en territorio venezolano durante 30 días.

Servicio consulares disponibles en Caracas

La misión operará desde la Sección de Intereses del Ecuador en Caracas, con el objetivo de restablecer servicios que permitan atender las necesidades de los ecuatorianos afectados por la emergencia.

Entre los trámites que estarán disponibles constan:

Emisión de pasaportes ordinarios y de emergencia

Inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción

Asistencia consular y coordinación de retornos

La Cancillería informó que el desplazamiento fue comunicado a la Embajada de Suiza, que representa los intereses diplomáticos de Ecuador en Venezuela.

Más de 350 ecuatorianos han solicitado asistencia

Desde que ocurrió el terremoto, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha identificado a 356 ecuatorianos que permanecen en Venezuela y requieren seguimiento consular.

Hasta el momento, 18 connacionales ya retornaron al país mediante un operativo de asistencia coordinado por la Cancillería.

Además del retorno de ciudadanos, las autoridades gestionaron, junto con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la entrega de tarjetas de ayuda económica y kits con alimentos e insumos de higiene para las personas que regresaron a Ecuador.