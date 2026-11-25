214 reportes diarios en 2026 y Quito a la cabeza con más de 20.900 casos

Ecuador registra 69 762 emergencias por violencia intrafamiliar entre el 1 de enero y el 22 de noviembre de 2026, según cifras del ECU 911.

El promedio nacional es de 214 reportes diarios, en un contexto en el que este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Los datos muestran que Quito concentra el mayor número de emergencias, con 20 923 reportes en lo que va del año.

Le siguen Guayaquil, con 5 897; Santo Domingo, con 3 225; Cuenca, con 1 675; y Riobamba, con 1 536.

En otros cantones se registraron 36 506 casos.

Quito y Guayaquil concentran miles de reportes por violencia intrafamiliar

Las cifras corresponden a emergencias cuya atención fue coordinada por el ECU 911 junto con las instituciones de respuesta.

El total nacional, emitido por el sistema integrado de seguridad ECU 911 incluye los reportes de todos los cantones, por lo que la categoría de otros cantones agrupa la mayor cantidad de casos después de Quito.

Botón Violeta del ECU 911

En marzo de 2026 se presentó el Botón Violeta del ECU 911, una aplicación dirigida a mujeres con antecedentes de maltrato que necesitan alertar sobre una situación de riesgo.

La herramienta permite enviar una notificación silenciosa al mantener presionado el botón durante tres segundos.

Desde su implementación hasta el 22 de noviembre, el sistema permitió coordinar la atención de 604 casos a escala nacional.

Estas alertas reciben atención prioritaria y se coordinan con la Policía Nacional y otras entidades de respuesta, según las características de cada emergencia.

El ECU 911 recuerda que la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres o cualquier integrante de la familia debe ser reportada al número 9-1-1.

Emergencias por violencia intrafamiliar según cantón