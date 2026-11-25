La LigaPro Serie A 2026 entra en su recta decisiva con la disputa de la Fecha 8 de los hexagonales, jornada que se jugará entre el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre. A falta de solo tres fechas para el cierre definitivo del campeonato ecuatoriano, tanto la lucha por el título como la batalla por evitar el descenso entran en una fase sin margen de error.

La actividad del Hexagonal Final arrancará el sábado 28 de noviembre a las 11:30 en el estadio Olímpico Atahualpa, donde Universidad Católica recibirá a Independiente del Valle.

Ese mismo día, desde las 14:00, Macará se enfrentará a Liga de Quito en el estadio Bellavista de Ambato, en un duelo clave por los puestos estelares de la clasificación.

El cierre de la jornada por el título tendrá lugar el domingo 29 de noviembre a las 16:30 en el estadio Monumental Banco Pichincha. Barcelona SC ejercerá de local ante Aucas, en un compromiso determinante para las aspiraciones de ambos clubes antes de encarar las dos últimas jornadas unificadas del torneo.

LigaPro 2026 · Fecha 8 Hexagonal Final Fecha Hora Partido Estadio 11:30 Universidad Católica vs. Independiente del Valle Olímpico Atahualpa 14:00 Macará vs. Liga de Quito Bellavista 16:30 Barcelona SC vs. Aucas Monumental Banco Pichincha LigaPro 2026 · Fecha 8 Hexagonal del Descenso Fecha Hora Partido Estadio 14:00 Delfín vs. Orense Jocay 16:30 Deportivo Cuenca vs. Manta FC Alejandro Serrano Aguilar 15:30 Mushuc Runa vs. Técnico Universitario Mushuc Runa COAC

Por su parte, el Hexagonal del Descenso abrirá la programación de la Fecha 8 con una doble cartelera el viernes 27 de noviembre. Delfín medirá fuerzas frente a Orense a las 14:00 en el estadio Jocay de Manta, mientras que Deportivo Cuenca recibirá a Manta FC a las 16:30 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

La jornada en la zona baja de la tabla concluirá el lunes 30 de noviembre a las 15:30 en el estadio Mushuc Runa COAC. Allí, Mushuc Runa será anfitrión de Técnico Universitario en un choque directo que puede empezar a definir la permanencia en la Serie A del fútbol ecuatoriano.