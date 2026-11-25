El femicidio se tipificó como delito en Ecuador desde el 2014.

En Ecuador, 275 mujeres fueron asesinadas en circunstancias vinculadas a sistemas criminales, como sicariato, extorsión y delincuencia organizada, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026.

Esta cifra representa el 71,8% de los 383 femicidios registrados en el país durante ese periodo, según el último informe de la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femi(ni)cidios en Ecuador, difundido este 25 de noviembre.

El balance, elaborado con información de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), evidencia que los femicidios relacionados con estructuras criminales superan a los íntimos, sexuales, familiares y transfemicidios.

Según el reporte, el 76% de estos femicidios se cometió con armas de fuego. El informe presenta el siguiente desglose de las muertes violentas por razones de género:

Por ejemplo, el 29 de septiembre, una mujer fue asesinada con arma de fuego cuando se subía a un expreso en Mucho Lote 2, norte de Guayaquil. La víctima intentó refugiarse dentro del vehículo, pero uno de los atacantes la siguió y le disparó varias veces.

275 casos vinculados a sistemas criminales.

vinculados a sistemas criminales. 92 femicidios íntimos, sexuales y familiares.

íntimos, sexuales y familiares. 14 transfemicidios .

. Dos mujeres desaparecidas en 2018, encontradas sin vida este año.

Víctimas menores de edad

La violencia también alcanzó a niñas y adolescentes. Entre las víctimas se contabilizaron 32 menores de edad. Además, al menos 105 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad tras el asesinato de sus madres.

Guayas, Manabí y El Oro concentran más casos

El reporte identifica a varias provincias con un elevado número de femicidios. Guayas encabeza la lista, seguida de Manabí y El Oro.

Estas son las cifras registradas:

Guayas: 83 casos.

83 casos. Manabí: 62 casos.

62 casos. El Oro: 62 casos.

62 casos. Los Ríos: 46 casos.

46 casos. Pichincha: 21 casos.

21 casos. Esmeraldas: 21 casos.

21 casos. Santa Elena: 19 casos.

⚖️ https://t.co/WVc8QbvMXM 👉 La audiencia de juzgamiento contra dos procesados por el presunto #femicidio de Gabriela Cárdenas se instalará el próximo 23 de noviembre en Quito. https://t.co/LGOhxAWD1v — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 10, 2026

Entre los hechos documentados consta el asesinato de Adriana Daniela Sáenz Cuasapaz, de 35 años, ocurrido el 1 de julio cuando salía de su vivienda, en el norte de Quito. Era profesora de Educación Física y madre de dos niños. Sus familiares señalaron que tenía una boleta de auxilio contra su expareja.

Al día siguiente, el 6 de julio, Vanessa Carrillo fue asesinada en el sur de Quito. Otro caso ocurrió el 19 de julio en Durán, donde Marjorie Lissette Bajaña Villegas, de 22 años, y su madre, Dora Narcisa Villegas Rodríguez, de 45, fueron asesinadas dentro de su vivienda.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la organización insistió en la necesidad de fortalecer la respuesta de las instituciones judiciales.

“Exigimos una actuación diligente del sistema de justicia. Toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como femicidio, de acuerdo con el Protocolo de la Fiscalía General del Estado”, señaló Aldea.

El informe advierte que, en promedio, una mujer es víctima de violencia machista mortal cada 20 horas en Ecuador