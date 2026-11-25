Las promociones por el Black Friday generaron una importante afluencia de compradores en centros comerciales de Guayaquil durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre. Desde tempranas horas se observaron largas filas de personas que buscaban aprovechar los descuentos anunciados por distintos establecimientos.

En un centro comercial del norte de la ciudad, algunos locales ofrecieron descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados, lo que motivó la llegada de numerosos ciudadanos. Al salir, varios compradores llevaban fundas con víveres, así como colchones y electrodomésticos.

Congestión vehicular en la avenida Carlos Julio Arosemena

El movimiento comercial también tuvo repercusiones en la circulación vehicular. Una larga fila de automotores se formó en la avenida Carlos Julio Arosemena, con tráfico que se extendía desde el sector de Guayarte.

Ante la congestión registrada en este punto, agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) estuvieron presentes para gestionar la circulación y atender las complicaciones en el tránsito.

Congestión vehicular en los exteriores de centros comerciales por promociones de Black Friday. Allan Falconi

Las promociones continúan durante esta semana

El movimiento responde a las jornadas de descuentos previas al Black Friday, cuya fecha tradicional este año es el viernes 27 de noviembre. Sin embargo, varios establecimientos adelantaron sus promociones y otros mantienen ofertas durante distintos días de esta semana.

Los compradores deben comparar precios, revisar los descuentos aplicables a cada producto y consultar las condiciones de las promociones antes de realizar sus compras.