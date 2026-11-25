Hello Kitty, Mickey Mouse y otros personajes gigantes surcarán las calles de Manhattan este jueves 26 de noviembre.

Los personajes gigantes volverán a tomarse las calles de Nueva York en una de las celebraciones más esperadas de Estados Unidos. El Desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias cumple 100 ediciones y prepara un espectáculo especial con nuevos globos, carrozas y miles de participantes.

La cita será este jueves 26 de noviembre, desde las 08:30 am hasta las 12:00pm. Más de 11 000 voluntarios y participantes formarán parte de esta celebración centenaria.

Los nuevos globos gigantes que volarán en Nueva York

Entre las principales novedades estarán Bluey, Hello Kitty Big Apple, Buckaroo Bob el Minion, Joe Cool y Woodstock, Underdog, Billie Brightpaw y Mickey de El aprendiz de brujo.

También regresarán creaciones artísticas de la Blue Sky Gallery, con diseños inspirados en obras de Tim Burton, Keith Haring, Jeff Koons y Yayoi Kusama.

Un centenario con carrozas y artistas invitados

La celebración también incorporará nuevas carrozas, entre ellas Hogwarts Holiday, inspirada en el universo de Harry Potter, y Tony Sarg’s Amazing Marionettes, en homenaje al artista que contribuyó a desarrollar los elementos emblemáticos del desfile.

En el apartado musical participarán Feid, Natasha Bedingfield, Queen Latifah, Wyclef Jean y Anthony Ramos. Megan Moroney y Teddy Swims actuarán en Herald Square.

¿Cuál será el recorrido del desfile?

El espectáculo partirá de la calle 77 y Central Park West, avanzará hacia Columbus Circle y continuará por Central Park South y la Sexta Avenida.

En la calle 34 girará hacia el oeste para finalizar frente a Macy’s, en Herald Square. Como es tradición, Santa Claus cerrará el desfile.

¿A qué hora verlo desde Ecuador?

La edición número 100 comenzará a las 08:30 am, hora de Nueva York y Ecuador, y se extenderá hasta el mediodía. La transmisión en vivo estará disponible por NBC, Peacock y Telemundo.