Un momento de peligro se vivió en las costas de Oregón, Estados Unidos. Un hombre y su perro fueron sorprendidos por una poderosa ola mientras se encontraban cerca de la orilla de Cannon Beach. La fuerza del agua los arrastró y los separó.

Según Rob Schulz, jefe de la policía local, el ciudadano se encontraba junto a unas escaleras de acceso a la playa cuando el oleaje alcanzó la zona y provocó que perdiera el control de la correa de su mascota.

Así fueron los rescates del hombre y su perro

La corriente arrastró al hombre aproximadamente 100 metros a lo largo de la costa, hasta otra escalera, donde recibió asistencia policial. Su perro, en cambio, terminó en aguas poco profundas, cerca del malecón.

Al percatarse de lo ocurrido, varios transeúntes intervinieron para auxiliar al animal. Lo sujetaron del arnés y consiguieron sacarlo del agua, poniéndolo a salvo.

El episodio quedó registrado en videos que posteriormente se viralizaron en redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que la ola alcanza a ambos y los arrastra desde la orilla.

El hombre ya había recibido una advertencia

El jefe policial reveló que, 90 minutos antes del incidente, había multado al mismo ciudadano por ingresar a la playa sin permiso. El hombre explicó que había viajado desde Portland para observar el fuerte oleaje provocado por las mareas vivas.

Schulz también indicó que el visitante estuvo a punto de quedar atrapado cuando intentaba salir de la playa en su camioneta, pues las olas alcanzaron el vehículo.

Las autoridades piden precaución ante el oleaje

Tras lo ocurrido, las autoridades reiteraron el llamado a respetar las advertencias y observar el mar desde una distancia segura. Las mareas altas y el fuerte oleaje pueden representar un peligro para quienes se acercan demasiado a la costa.