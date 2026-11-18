Estudiantes realizaron un plantón afuera de la Espol para pedir que se revise la medida de suspensión.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura pidió a la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) revisar la decisión de aplazar el segundo período académico de 2026 hasta marzo de 2027, ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

En un comunicado emitido este miércoles 18 de noviembre de 2026, la Cartera de Estado también solicitó a la universidad remitir de manera inmediata la resolución del Consejo Politécnico y los informes técnicos que sustentaron la decisión de modificar el calendario académico.

El Ministerio expresó su preocupación por la medida y advirtió que podría vulnerar el derecho constitucional a la educación de los estudiantes.Ministerio pide a la ESPOL reconsiderar la medida

Además de solicitar la documentación, el Ministerio instó a las autoridades de la ESPOL a revisar el aplazamiento, retomar las actividades presenciales y aplicar medidas focalizadas, de acuerdo con el seguimiento de las afectaciones provocadas por el fenómeno de El Niño.

La institución señaló que, si bien la seguridad ante los riesgos climáticos es prioritaria, las decisiones deben contar con respaldo técnico y coordinarse con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial del Guayas y los organismos competentes en gestión de riesgos.

El pronunciamiento también hace referencia a la autonomía universitaria, reconocida en el artículo 355 de la Constitución. Sin embargo, el Ministerio considera que las decisiones académicas deben tomar en cuenta sus efectos sobre la continuidad de los estudios.

¿Qué pasará con el calendario académico de la ESPOL?

El Consejo Politécnico de la ESPOL decidió diferir el segundo período académico de 2026 hasta marzo de 2027, en medio de las preocupaciones por las posibles afectaciones del fenómeno de El Niño.

Por ahora, el pedido del Ministerio no implica que la resolución universitaria haya quedado sin efecto.

El comunicado tampoco establece una nueva fecha para el inicio de clases. La ESPOL deberá evaluar el requerimiento ministerial y determinar si mantiene o modifica la decisión adoptada por su Consejo Politécnico.