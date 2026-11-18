La ESPOL suspenderá temporalmente las clases de grado desde el 27 de noviembre de 2026 debido a los riesgos por el fenómeno de El Niño.

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), en Guayaquil, anunció que suspenderá temporalmente las clases de grado desde el viernes 27 de noviembre de 2026 hasta el lunes 29 de marzo de 2027, debido a los riesgos asociados a las intensas lluvias del fenómeno de El Niño.

La decisión fue adoptada por el Consejo Politécnico, que consideró las dificultades de movilidad de miles de estudiantes que deben atravesar sectores propensos a inundaciones para llegar al campus.

La institución también descartó la modalidad virtual, debido a que cerca del 20% de sus estudiantes no tiene computadora y el 57% comparte un equipo, lo que podría generar desigualdades en el acceso a las clases.

¿Qué pasará con el semestre y las calificaciones?

La ESPOL aclaró que el semestre no será cancelado, sino diferido. Las calificaciones y los avances académicos obtenidos hasta el 27 de noviembre se mantendrán vigentes.

Durante la suspensión no habrá clases ni evaluaciones obligatorias. Además, los estudiantes podrán retirar asignaturas sin que esto se contabilice como segunda o tercera matrícula.

La universidad también anunció que las becas correspondientes al semestre serán pagadas antes de diciembre.

Estudiantes convocan a protesta contra la medida

Un grupo de estudiantes convocó a una manifestación pacífica para este miércoles 18 de noviembre, a las 11:00, en la explanada del Rectorado.

Los universitarios consideran que la suspensión perjudica incluso a quienes no han sufrido afectaciones directas por las lluvias y solicitan un espacio de diálogo con las autoridades.

La decisión ocurre mientras los organismos de monitoreo climático advierten que El Niño podría alcanzar una intensidad muy fuerte o extraordinaria, comparable con los episodios de 1982-1983 y 1997-1998.

Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, desde el 29 de agosto se han registrado 1 597 eventos adversos por lluvias en las 24 provincias del país, con 56 190 personas afectadas y 2 289 establecimientos educativos impactados.