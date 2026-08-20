María Carolina Astudillo fue localizada con vida tras cinco días de búsqueda en Quito

Joven reportada como desaparecida en la avenida Brasil fue localizada con vida

María Carolina Astudillo Ferro había sido vista por última vez el pasado 15 de agosto, en el sector de la avenida Brasil, en el norte de Quito.

Su desaparición activó la búsqueda de sus familiares para conocer su paradero.

Según la información difundida sobre el caso, la joven fue vista por última vez en el edificio Brasil Plaza, ubicado en la avenida Brasil y Nicolás López. Desde entonces, sus allegados emprendieron acciones para localizarla.

Ministerio del Interior confirmó que fue localizada

La mañana de este jueves 20 de agosto de 2026, el Ministerio del Interior informó que María Carolina Astudillo fue localizada con vida.

Tras ser encontrada, la joven quedó a buen recaudo junto a sus familiares, según el reporte oficial.

Hasta el momento, no se han difundido más detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni sobre el lugar donde fue localizada.

La confirmación puso fin a cinco días de búsqueda desde la última vez que fue vista en Quito.

Sus familiares habían solicitado apoyo para obtener información que permitiera dar con su paradero.