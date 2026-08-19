Sandy Paola Navas Arias está reportada como desaparecida en La Recoleta, Quito

Buscan a Sandy Paola Navas Arias, desaparecida en el sector de La Recoleta, el 17 de agosto de 2026.

Familiares de Sandy Paola Navas Arias, de 36 años, piden ayuda para localizar a su ser querido luego de que fue reportada como desaparecida en Quito.

La mujer fue vista por última vez el lunes 17 de agosto de 2026, en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en el sector de La Recoleta.

Se cumplió un mes de la desaparición de Lizeth Bunshi

Estas son sus características físicas:

Según información proporcionada por sus familiares, Sandy Paola Navas Arias tiene cabello largo de color castaño y ojos café claro. Mide aproximadamente 1,65 metros, tiene contextura delgada y 36 años de edad.

Sus familiares ya presentaron la denuncia por desaparición y solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizarla. Para brindar información puede comunicarse al ECU 911 o llamar al 1800-DELITO (1800-335486)

¿Cómo reportar una desaparición en Ecuador?

En Ecuador no es necesario esperar 24 o 48 horas para denunciar la desaparición de una persona. El reporte puede realizarse de inmediato, especialmente cuando existe la posibilidad de que la persona esté en situación de riesgo.

La denuncia puede presentarse ante la Fiscalía General del Estado o la Policía Nacional, cualquier día y a cualquier hora. El trámite para reportar una desaparición es gratuito.