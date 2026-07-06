IESS abre proceso para contratar médicos generales; estas son las vacantes y los requisitos
El IESS abrió una convocatoria para contratar médicos generales en 15 provincias del país. Las postulaciones son hasta el 8 de julio de 2026.
El IESS abrió una convocatoria para médicos generales a escala nacional.
X Hospital de Portoviejo.
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Actualizado:
06 jul 2026 - 17:05
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) abrió un proceso de selección para incorporar médicos generales de primer nivel de atención en varias provincias del país.
La convocatoria está dirigida a profesionales con título de tercer nivel y experiencia en servicios de salud. La postulación será gratuita y se realizará únicamente por correo electrónico.
El IESS informó que los aspirantes deberán contar con un título de tercer nivel en Medicina General y tener experiencia mínima de dos años y seis meses, incluido el año de rural.
¿Cómo postular?
Los interesados podrán enviar su documentación desde el domingo 5 hasta el miércoles 8 de julio de 2026 al correo electrónico: seleccion-salud@iess.gob.ec
En el asunto del mensaje deberán colocar el cargo (Médico General) y una sola provincia a la que desean postular.
Las vacantes están disponibles en:
- Pichincha
- Guayas
- Manabí
- Azuay
- El Oro
- Tungurahua
- Los Ríos
- Loja
- Imbabura
- Cotopaxi
- Chimborazo
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- Esmeraldas
- Santa Elena
- Cañar
¿Qué documentos se requiere para postular?
La institución solicita adjuntar la siguiente documentación en formato PDF:
- Hoja de vida en el formato Encuentra Empleo.
- Título de tercer nivel.
- Registro del título en la Senescyt.
- Registro del título en la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS).
- Certificados de formación continua superiores a 40 horas (opcionales).
Así será el proceso de selección
Una vez revisadas las postulaciones, el IESS notificará por correo electrónico a los aspirantes sobre la fecha, horario y modalidad de las evaluaciones académica y psicotécnica.
Posteriormente se realizará la etapa de calificación final y, finalmente, la institución comunicará por correo electrónico a los profesionales seleccionados.
El IESS recordó que todo el proceso de postulación, evaluación y selección es gratuito, por lo que pidió a los aspirantes no realizar pagos ni intermediaciones durante la convocatoria.
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