IESS abre proceso para contratar médicos generales; estas son las vacantes y los requisitos

El IESS abrió una convocatoria para médicos generales a escala nacional.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) abrió un proceso de selección para incorporar médicos generales de primer nivel de atención en varias provincias del país.

La convocatoria está dirigida a profesionales con título de tercer nivel y experiencia en servicios de salud. La postulación será gratuita y se realizará únicamente por correo electrónico.

El IESS informó que los aspirantes deberán contar con un título de tercer nivel en Medicina General y tener experiencia mínima de dos años y seis meses, incluido el año de rural.

¿Cómo postular?

Los interesados podrán enviar su documentación desde el domingo 5 hasta el miércoles 8 de julio de 2026 al correo electrónico: seleccion-salud@iess.gob.ec

En el asunto del mensaje deberán colocar el cargo (Médico General) y una sola provincia a la que desean postular.

Las vacantes están disponibles en:

Pichincha

Guayas

Manabí

Azuay

El Oro

Tungurahua

Los Ríos

Loja

Imbabura

Cotopaxi

Chimborazo

Santo Domingo de los Tsáchilas

Esmeraldas

Santa Elena

Cañar

¿Qué documentos se requiere para postular?

La institución solicita adjuntar la siguiente documentación en formato PDF:

Hoja de vida en el formato Encuentra Empleo.

Título de tercer nivel.

Registro del título en la Senescyt.

Registro del título en la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS).

Certificados de formación continua superiores a 40 horas (opcionales).

Así será el proceso de selección

Una vez revisadas las postulaciones, el IESS notificará por correo electrónico a los aspirantes sobre la fecha, horario y modalidad de las evaluaciones académica y psicotécnica.

Posteriormente se realizará la etapa de calificación final y, finalmente, la institución comunicará por correo electrónico a los profesionales seleccionados.

El IESS recordó que todo el proceso de postulación, evaluación y selección es gratuito, por lo que pidió a los aspirantes no realizar pagos ni intermediaciones durante la convocatoria.