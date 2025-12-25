Esto se sabe del segundo caso de la variante K de la influenza A H3N2 en Ecuador

Las autoridades hacen un llamado a la población a vacunarse para prevenir la propagación del virus.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó la identificación del segundo caso de Influenza A(H3N2) subclado K en el territorio nacional. La cartera de Estado indicó que se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica en el país.

Según informó el MSP, el segundo caso fue detectado recientemente a través del sistema de vigilancia. El paciente presenta condiciones estables y se encuentra en proceso de investigación epidemiológica, así como de seguimiento a sus contactos cercanos, indicó la entidad en un comunicado.

El primer caso fue identificado en la zona del Austro. El paciente recibió atención médica oportuna y actualmente se encuentra bajo seguimiento clínico estricto. Las autoridades confirmaron que tuvo contacto con 14 personas y que superaron la enfermedad de forma satisfactoria.

Ante la circulación de virus respiratorios, el Ministerio de Salud reiteró quecumplir con las medidas de prevención es la principal acción ciudadana para reducir el riesgo de contagio y proteger a la población, especialmente a los grupos vulnerables.

Un llamado a vacunarse

En ese contexto, el MSP exhortó a la ciudadanía a acudir a vacunarse contra la influenza. De acuerdo con el MSP, en el país hay disponibles 1 900 centros de salud a escala nacional en los que se realizan campañas de vacunación.

Además, pidió utilizar mascarilla de manera preventiva en caso de presentar síntomas respiratorios; reforzar las prácticas de higiene, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón y la desinfección de superficies de uso común.

La institución recordó que la vacuna trivalente contra la influenza protege frente a los tres virus de mayor circulación en Ecuador. Su formulación genera anticuerpos específicos contra la influenza A(H3N2), reduciendo de manera significativa el riesgo de neumonía y hospitalización.