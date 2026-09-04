Esto se sabe sobre la desaparición de David Benalcázar, hermano del futbolista del Deportivo Cuenca

David Benalcázar, hermano del futbolista Crithian Benalcázar, está desaprecido desde el año 2021 en Imbabura.

Tras la victoria 1-0 del Deportivo Cuenca frente a Guayaquil City, la atención se centró en la angustiosa búsqueda que lleva adelante la familia de Cristhian Benalcázar.

Su madre, Alexandra Pucongo, rompió el silencio para exigir respuestas sobre el paradero de su hijo mayor, David Benalcázar, quien es padre de dos hijo de 7 y 8 años.

Está reportado como desaparecido desde el pasado 26 de diciembre de 2021 en la parroquia de Salinas, provincia de Imbabura.

En una entrevista con Teleamazonas.com, la madre del deportista detalló las irregularidades de la investigación.

También el acoso que ha sufrido su familia y su firme decisión de no permitir que la Fiscalía archive el caso.

Familiares de David Benalcázar no abandonan su búsqueda, pese a que han pasado cinco años de su desaparición. Cortesía

La llamada de insistencia y la última noche

Según el relato de Alexandra, David no acostumbraba a visitar el pueblo de Salinas.

Sin embargo, en los días anteriores a su desaparición comenzó a recibir llamadas insistentes de dos hermanos.

Cronología del caso

26 de diciembre de 2021

Tras salir a comprar regalos para sus dos hijos, David atendió las llamadas y se trasladó a Salinas.

Último contacto



Su madre mantuvo comunicación telefónica constante con él. Cerca de las 22:00, David le indicó que se encontraba en una fiesta con ambos hermanos.

Falsa calma

Preocupada por el clima y la madrugada, Alexandra habló con uno de los hermanods.

Se trata de una joven, quien le aseguró que David ya dormía y que la moto estaba guardada en la sala de su vivienda, enviándole fotos de las llaves y del vehículo.

Pérdida de rastro

La madre conversó con su hijo hasta cerca de las 02:00 bajo una intensa lluvia.

Posteriormente, la llamada se cortó y los sospechosos no volvieron a contestar el teléfono.

David Benalcázar fue visto por última en Salinas, provincia de Imbabura. Cortesía

Una escena "sembrada" y pistas contradictorias

La versión inicial entregada a las autoridades sugería un accidente de tránsito en el que David habría caído al río de la zona.

Sin embargo, la familia desmintió categóricamente esa hipótesis tras encontrar inconsistencias en el sitio.

La motocicleta intacta

El vehículo fue localizado debajo de un puente, estacionado y parado sobre una columna sin huellas de impacto ni sumergido en el agua.

El casco sobre la piedra

A cuatro kilómetros río abajo, en una hacienda, encontraron el casco de David colocado de forma erguida sobre una roca en medio del río , lo que la familia califica como una escena montada.

Entrega de prendas

Semanas después del hecho, uno de los hermanos citó a Alexandra para entregarle la gorra, las gafas y el buzo del joven.

Le aseguró al amdre del joven que los había "olvidado" en la vivienda.

Redes de protección

Alexandra denunció que a lo largo de estos años ha sufrido un calvario institucional y persecuciones por parte de desconocidos:

Paredes en la investigación

Indicó que varios agentes asignados al caso intentaron convencerla de archivar el expediente aduciendo que era un "caso antiguo y perdido".

Acoso e intimidación

La familia asegura haber sido vigilada por sujetos a bordo de motocicletas durante sus búsquedas independientes en la zona.

La desaparición de David Benalcázar tomó fuerza luego de las declaraciones de su hermano en una rueda prensa el 2 de septiembre en Cuenca. Ministerio del Interior

Principal sospechoso en prisión

Alexandra reveló que una de las últimas personas que vio con vida a su hijo, se encuentra actualmente detenido.

Esto tras ser capturado por un enfrentamiento con la Policía en Salinas por otros delitos.

Por esta razón, la madre del futbolista del Deportivo Cuenca exige a las autoridades y a la fiscal del caso que se interrogue al detenido.