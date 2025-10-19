Exámenes gratis para prevenir el cáncer de mama en hospitales públicos de Ecuador

La detección temprana del cáncer de mama es clave para la supervivencia del paciente.

Cada 19 de octubre se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, para concienciar sobre la importancia de la detección temprana y prevención de esta enfrmedad que sigue siendo una de las principales causas de muerte entre las mujeres en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Ecuador el cáncer de mama es el cáncer más frecuente entre las mujeres y el más usual de todos los tipos de cáncer para ambos sexos, según cifras de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC).

La detección temprana del cáncer de mama, así como su adecuado tratamiento, son clave en la supervivencia de quien lo padece.

Adquirir hábitos saludables, como no consumir tábaco o alcohol, o hacer ejercicio de manera regular, ayudan a prevenir el desarrollo de esta enfermedad.

El cáncer de mama se produce cuando las células anormales en la mama crecen y se multiplican de manera descontrolada, formando un tumor.

La Sociedad Americana del Cáncer (American Cancer Society) precisa que los cánceres de mama pueden comenzar en diferentes partes de la mama, como ya sea en los lóbulos de los senos, los conductos, los pezones, el tejido graso, los vasos sanguíneos o linfáticos.

La Sociedad Ecuatoriana de Oncología recomienda realizarse autoexámenes mensuales y realizar una mamografía anual a partir de los 40 años.

En Ecuador se puede acceder de manera gratuita a estos exámenes en 23 hospitales públicos:

Zona 1

Hospital Marco Vinici Iza

Hospital General Esmeraldas Sur – Delfina Torres de Concha

Hospital Luis Gabriel Dávila

Zona 2

Hospital General Francisco de Orellana

Zona 3

Hospital General Puyo

Hospital Provincial General de Latacunga

Hospital Provincial General Docente Riobamba

Zona 4

Hospital General Verdi Cevallos Balda

Hospital Dr. Gustavo Domínguez Z.

Zona 5

Hospital General Alfredo Noboa (Guaranda)

Hospital General Martín Icaza (Babahoyo)

Zona 6

Hospital Homero Castanier Crespo

Hospital Vicente Corral Moscoso

Zona 7

Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague

Hospital Básico Yantzaza

Hospital General Julius Doepfner

Zona 8

Hospital Abel Gilbert Pontón

Hospital General Guasmo Sur

Hospital Marianas de Jesús

Hospital Universitario de Guayaquil

Zona 9 (Quito)

Hospital General Enrique Garcés

Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora

Hospital General Pablo Arturo Suarez

Signos de alerta

El MSP recomienda consultar con el médico en caso de presentar alguno de estos síntomas: