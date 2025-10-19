Exámenes gratis para prevenir el cáncer de mama en hospitales públicos de Ecuador
Cada 19 de octubre se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, impulsada para concienciar sobre la detección temprana.
La detección temprana del cáncer de mama es clave para la supervivencia del paciente.
19 oct 2025 - 07:00
En Ecuador el cáncer de mama es el cáncer más frecuente entre las mujeres y el más usual de todos los tipos de cáncer para ambos sexos, según cifras de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC).
La detección temprana del cáncer de mama, así como su adecuado tratamiento, son clave en la supervivencia de quien lo padece.
Adquirir hábitos saludables, como no consumir tábaco o alcohol, o hacer ejercicio de manera regular, ayudan a prevenir el desarrollo de esta enfermedad.
El cáncer de mama se produce cuando las células anormales en la mama crecen y se multiplican de manera descontrolada, formando un tumor.
La Sociedad Americana del Cáncer (American Cancer Society) precisa que los cánceres de mama pueden comenzar en diferentes partes de la mama, como ya sea en los lóbulos de los senos, los conductos, los pezones, el tejido graso, los vasos sanguíneos o linfáticos.
La Sociedad Ecuatoriana de Oncología recomienda realizarse autoexámenes mensuales y realizar una mamografía anual a partir de los 40 años.
En Ecuador se puede acceder de manera gratuita a estos exámenes en 23 hospitales públicos:
Zona 1
- Hospital Marco Vinici Iza
- Hospital General Esmeraldas Sur – Delfina Torres de Concha
- Hospital Luis Gabriel Dávila
Zona 2
- Hospital General Francisco de Orellana
Zona 3
- Hospital General Puyo
- Hospital Provincial General de Latacunga
- Hospital Provincial General Docente Riobamba
Zona 4
- Hospital General Verdi Cevallos Balda
- Hospital Dr. Gustavo Domínguez Z.
Zona 5
- Hospital General Alfredo Noboa (Guaranda)
- Hospital General Martín Icaza (Babahoyo)
Zona 6
- Hospital Homero Castanier Crespo
- Hospital Vicente Corral Moscoso
Zona 7
- Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague
- Hospital Básico Yantzaza
- Hospital General Julius Doepfner
Zona 8
- Hospital Abel Gilbert Pontón
- Hospital General Guasmo Sur
- Hospital Marianas de Jesús
- Hospital Universitario de Guayaquil
Zona 9 (Quito)
- Hospital General Enrique Garcés
- Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora
- Hospital General Pablo Arturo Suarez
Signos de alerta
El MSP recomienda consultar con el médico en caso de presentar alguno de estos síntomas:
- Un bulto nuevo en la mama o la axila (debajo del brazo).
- Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama.
- Irritación o hundimientos en la piel de la mama.
- Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama.
- Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.
- Secreción del pezón, que no sea leche.
- Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama.
- Dolor en cualquier parte de la mama.
