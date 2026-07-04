Confirman la muerte de Yorgelis Delgado, actriz de 'Entre Tú y Yo', tras los terremotos en Venezuela

Confirman la muerte de Yorgelys Delgado, 'Fabiana' en la serie 'Entre tú y yo' de Salserín

La actriz venezolana Yorgelys Delgado, actriz de la telenovela 'Entre tú y yo', falleció junto a su madre el 24 de junio de 2026 tras el derrumbe de su edificio en La Guaira, Venezuela, a causa de los fuertes terremotos.

La noticia de su deceso fue confirmada por su familia y equipos de rescate tras varios días de intensa búsqueda.

El hecho ha conmocionado al mundo del espectáculo, motivando mensajes de despedida de sus excompañeros de Salserín, como René Velazco y Renny Donoso.

De acuerdo con la información, la hija pequeña de la actriz logró ser rescatada con vida de entre los escombros.

Conmoción por recordada actriz

El edificio donde residía colapsó debido a los sismos de magnitudes 7.1 y 7.5 que afectaron al país.

Luego de mantener la esperanza por más de una semana, los equipos de rescate y familiares localizaron los cuerpos sin vida el 3 de julio de 2026.

Su hija de 14 años, Miranda, y su esposo lograron ser rescatados con vida de entre las estructuras colapsadas y se reportan estables.

Delgado, quien tenía 43 años al momento del suceso, marcó la infancia y adolescencia de toda una generación en los años 90 y 2000.