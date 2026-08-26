Geovanny Romero salió de casa para retirar un celular y desapareció en el sur de Quito.

Geovanny Santiago Romero Fernández, de 36 años, fue localizado con vida este miércoles 26 de agosto de 2026, confirmaron fuentes alegadas.

El ciudadano permanecía desaparecido desde el pasado 17 de agosto en la capital.

El punto último donde se registró su presencia fue en el sector de Chilibulo, en el sur de Quito, momento en que salió de su vivienda para retirar un teléfono celular.

Localizan con vida a Geovanny Romero, tras estar varios días desaparecido en Quito. Afiche de búsqueda

Preocupación por su estado de salud

Durante los nueve días de búsqueda, la familia de Geovanny mantuvo una alta preocupación debido a su condición médica.

Tiempo atrás fue víctima de un ataque delictivo que lo dejó 12 días en coma y con un traumatismo intracraneal grave.

Su hermano, Christian Romero, había señalado que Geovanny requería medicación constante y se encontraba a la espera de una cirugía para la reconstrucción de su cráneo.

Las autoridades no han entregado mayores detalles sobre las condiciones en las que fue hallado.

Con su localización, queda desactivada la alerta de búsqueda emitida por la Policía Nacional y sus familiares.