Fechas definidas para rendir la prueba de ingreso a institutos superiores y conservatorios

Los aspirantes deben rendir una evaluación para obtener un cupo para estudiar en institutos superiores públicos y conservatorios

La evaluación para los aspirantes que buscan ingresar a estudiar a institutos y conservatorios superiores públicos se realiazará el 10, 11 y 12 de febrero de 2026. Así lo anunció el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

Esa Cartera de Estado, dijo este miércoles 4 de febrero de 2026, que el examen de acceso tiene como finalidad "medir las capacidades y competencias de quienes han optado por la formación técnica y tecnológica".

Por lo tanto, todos los aspirantes deben ingresen al portal web www.registrounicoedusup.gob.ec para verificar la fecha, hora y sede asignadas para la evaluación.

"Es responsabilidad de cada postulante acudir puntualmente al lugar designado, a fin de garantizar su participación en esta etapa del proceso", señaló el Ministerio de Educación.

Para el presente periodo académico, se estima la participación de 53 872 aspirantes. Para la evaluación se habilitaron más de 300 sedes presenciales a nivel nacional y cinco sedes consulares para ciudadanos en el exterior.

Además, se habilitarán cinco centros de privación de la libertad y seis centros de adolescentes infractores, para la evaluación de los reclusos.

Características del examen

La evaluación tendrá una duración de 60 minutos para la población general. En el caso de las personas con discapacidad, el tiempo se extenderá a 120 minutos, permitiendo además el acompañamiento de intérpretes o asistentes.

Los aspirantes deberán responder 40 preguntas orientadas a evaluar aptitudes numéricas, verbales y de razonamiento lógico.