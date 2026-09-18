Feria de empleo en Quito ofrecerá 3 000 vacantes este viernes 18 de septiembre
Más de 70 empresas participarán en una jornada de empleo en Quito, donde se ofertarán alrededor de 3 000 puestos de trabajo
Una feria de empleo en Quito se realiza este viernes 18 de septiembre del 2025
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Actualizada:
18 sep 2026 - 07:48
La Feria Encuentra Empleo Quito 2026 se realizará este viernes 18 de septiembre en el Coliseo Los Quitus, ubicado en el sector de La Vicentina, en el centro de la capital.
El evento, organizado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, se desarrollará desde las 09:00 hasta las 15:00 y busca acercar a las personas con las empresas que cuentan con procesos de contratación abiertos.
Durante la jornada, los asistentes podrán conocer las vacantes disponibles, identificar los perfiles que buscan las compañías y presentar su hoja de vida, además de participar en los procesos de selección.
¿Qué áreas tendrán vacantes?
Entre los sectores que participarán en la feria se encuentran:
- Administración
- Tecnología
- Atención al cliente
- Salud
- Alimentación
- Sector financiero
- Logística
- Ventas
Las oportunidades están dirigidas a diferentes perfiles profesionales y técnicos, con opciones que varían según el cargo, el nivel de experiencia y la formación requerida.
Los participantes tendrán la posibilidad de conversar con los equipos de selección de personal y dar a conocer sus conocimientos, habilidades y trayectoria laboral.
También habrá inspectores de trabajo para que puedas consultar acerca de contrato laboral, remuneraciones, jornadas y más
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