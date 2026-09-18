Más de 200 hectáreas afectadas en el cerro Casitagua por incendio forestal 

Cuerpo de Bomberos Quito continúa trabajando en el cerro Casitagua para controlar el fuego.

Más de 200 hectáreas han sido consumidas por el fuego en el cerro Casitagua, así lo informó Gabriel Rodríguez del Cuerpo de Bomberos Quito, la mañana de este viernes 18 de septiembre de 2026.

El incendio forestal que se inició la mañana del jueves 17 aún no ha sido controlado, las condiciones climáticas han hecho que el fuego se extienda de forma rápida. Y al ser una zona de difícil acceso dificulta el trabajo de bomberos.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos han trabajado duante la noche del jueves y madrugada de este viernes para reducir la velocidad de propagación del fuego.

Además, el helicóptero de Bomberos Quito y las aeronaves de Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizan descargas de agua en la zona.

Más de 90 casacas rojas, 60 personas en la gestión de crisis, 20 vehículos, personal Municipal y entidades gubernamentales trabajan en esta emergencia.

Además, se ha instalado un puesto de mando donde se coordinan las operaciones en el terreno afectado por las llamas.

Se recomienda a la ciudadanía que ese encuentra cerca de los incendios forestales, usar mascarillas y mantener puertas y ventanas cerradas para reducir la exposición al humo.