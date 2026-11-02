FOTOS: Ciudadanos visitan a sus seres queridos en cementerios de Ecuador este 2 de noviembre
Desde la Sierra hasta la Costa, miles de personas acudieron a los cementerios para mantener viva la memoria de sus seres queridos entre rituales ancestrales y fe católica.
La colada morada, las flores y la unión familiar protagonizaron la jornada de este lunes 2 de noviembre en los principales camposantos del país.
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Actualizado:
02 nov 2026 - 19:49
Cientos de ciudadanos acudieron masivamente este lunes 2 de noviembre de 2026 a los camposantos del país para conmemorar el tradicional Día de los Difuntos.
En localidades como Sangolquí y Guayaquil, los cementerios municipales abrieron sus puertas desde muy temprano para recibir a familias y amigos que asistieron a visitar a sus seres queridos.
Una tradición arraigada en la fe
En Ecuador, las visitas a los cementerios cada 2 de noviembre responden a una profunda fusión entre las creencias católicas y la cosmovisión ancestral de los pueblos indígenas.
Para las comunidades originarias de la región andina, la muerte no representa un final definitivo.
Por el contrario, se entiende como un reencuentro y la trascendencia hacia otro plano de existencia.
Alimentos, flores y unión familiar en las tumbas
Durante esta jornada, las familias llevaron comida a las sepulturas, compartiendo la tradicional colada morada y las guaguas de pan bajo la creencia de que los difuntos regresan este día para alimentarse con sus seres queridos.
Asimismo, las sepulturas fueron limpiadas, pintadas y decoradas con arreglos de flores de todos los colores.
La fecha se consolida como un espacio de encuentro intergeneracional donde los ciudadanos rezan, escuchan misas campales y recuerdan las vivencias de sus familiares fallecidos.
Diversidad de ritos en la Costa, Sierra y Amazonía
La conmemoración refleja la riqueza cultural de las distintas regiones del país.
Mientras en la Sierra predomina la ofrenda de comida directamente en los camposantos, en la Costa se realizan serenatas con música en vivo y procesiones marítimas.
Por su parte, en la Amazonía las comunidades indígenas se reúnen para compartir bebidas tradicionales como la chicha de yuca y de chonta, manteniendo viva la memoria colectiva de sus ancestros.
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