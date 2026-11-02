FOTOS: Ciudadanos visitan a sus seres queridos en cementerios de Ecuador este 2 de noviembre

La colada morada, las flores y la unión familiar protagonizaron la jornada de este lunes 2 de noviembre en los principales camposantos del país.

Cientos de ciudadanos acudieron masivamente este lunes 2 de noviembre de 2026 a los camposantos del país para conmemorar el tradicional Día de los Difuntos.

En localidades como Sangolquí y Guayaquil, los cementerios municipales abrieron sus puertas desde muy temprano para recibir a familias y amigos que asistieron a visitar a sus seres queridos.

La colada morada, las flores y la unión familiar protagonizaron la jornada de este lunes 2 de noviembre en los principales camposantos del país. API

Una tradición arraigada en la fe

En Ecuador, las visitas a los cementerios cada 2 de noviembre responden a una profunda fusión entre las creencias católicas y la cosmovisión ancestral de los pueblos indígenas.

Para las comunidades originarias de la región andina, la muerte no representa un final definitivo.

FOTOS: Familias ecuatorianas acudieron a honrar a sus deudos en el Día de los Difuntos. API

Por el contrario, se entiende como un reencuentro y la trascendencia hacia otro plano de existencia.

Entre flores y tradiciones: Así se vivió la visita a los camposantos de Ecuador este 2 de noviembre de 2026. API

Alimentos, flores y unión familiar en las tumbas

Durante esta jornada, las familias llevaron comida a las sepulturas, compartiendo la tradicional colada morada y las guaguas de pan bajo la creencia de que los difuntos regresan este día para alimentarse con sus seres queridos.

Asimismo, las sepulturas fueron limpiadas, pintadas y decoradas con arreglos de flores de todos los colores.

Ecuador conmemoró el Día de los Difuntos con masivas visitas en varios cementerios del país este lunes 2 de noviembre de 2026.

La fecha se consolida como un espacio de encuentro intergeneracional donde los ciudadanos rezan, escuchan misas campales y recuerdan las vivencias de sus familiares fallecidos.

Ecuador conmemoró el Día de los Difuntos con masivas visitas en varios cementerios del país este lunes 2 de noviembre de 2026.

Diversidad de ritos en la Costa, Sierra y Amazonía

La conmemoración refleja la riqueza cultural de las distintas regiones del país.

Mientras en la Sierra predomina la ofrenda de comida directamente en los camposantos, en la Costa se realizan serenatas con música en vivo y procesiones marítimas.

Ciudadanos visitan a sus seres queridos en cementerios de Ecuador este 2 de noviembre de 2026.

Por su parte, en la Amazonía las comunidades indígenas se reúnen para compartir bebidas tradicionales como la chicha de yuca y de chonta, manteniendo viva la memoria colectiva de sus ancestros.