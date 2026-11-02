Tormentas y lluvias fuertes afectarán a varias regiones de Ecuador este 3 de noviembre
El organismo técnico advierte presencia de descargas eléctricas y lluvia fuerte en sectores de Guayas, Manabí, Los Ríos, Pichincha y Cotopaxi.
Pronóstico del tiempo: Tormentas eléctricas y lluvias moderadas afectarán a varias provincias este martes
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Actualizado:
02 nov 2026 - 20:41
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) publicó el reporte oficial del clima para este martes 3 de noviembre de 2026.
El informe prevé episodios de tormentas eléctricas y lluvias intensas en cantones de la Costa, Sierra, Amazonía y la región Insular, concentrándose la mayor probabilidad de precipitaciones durante la tarde.
Costa y Galápagos
En el litoral ecuatoriano, el Inamhi advierte condiciones severas en varias provincias:
- Guayas: Se prevén tormentas eléctricas en Balzar, Colimes, El Empalme, Palestina, Salitre y Santa Lucía.
Lluvias fuertes se registrarán en Marcelino Maridueña, Naranjito y Simón Bolívar, mientras que en Guayaquil, Durán, Samborondón y demás cantones se esperan lluvias de intensidad normal a moderada.
- Manabí: El Carmen, Manga del Cura, Olmedo, Pichincha y Santa Ana enfrentarán tormentas eléctricas. Bolívar, Flavio Alfaro y Junín registrarán lluvias fuertes, mientras que en Portoviejo, Manta y Chone se prevén precipitaciones moderadas.
- Los Ríos: Se pronostican tormentas en Buena Fe, Mocache, Palenque, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas y Vinces.
En Babahoyo, Baba, Montalvo y Puebloviejo se registrarán lluvias fuertes.
- Santa Elena y El Oro: En el cantón Santa Elena habrá lluvia fuerte, mientras que en La Libertad y Salinas las precipitaciones serán moderadas.
En El Oro predominarán lluvias moderadas y lloviznas.
- Galápagos: Se prevén lluvias de intensidad normal a moderada en toda la provincia durante la tarde.
Sierra: Lluvias fuertes en Pichincha y Cotopaxi
En la región andina, las precipitaciones se manifestarán de forma variable durante la tarde:
- Pichincha: Se alerta sobre lluvia fuerte en el cantón Rumiñahui.
En Quito, Mejía, Pedro Moncayo, Puerto Quito y San Miguel de Los Bancos se esperan lluvias normales o moderadas, mientras que en Cayambe se registrarán lloviznas.
- Cotopaxi: La Maná y Pangua registrarán lluvias fuertes, mientras que en Pujilí y Sigchos se prevén lloviznas.
- Otras provincias andinas: Azuay, Carchi, Chimborazo e Imbabura registrarán sectores con lluvia moderada, mientras que en Bolívar, Cañar, Loja y Tungurahua predominarán las lloviznas.
Amazonía: Precipitaciones moderadas y lloviznas
La región oriental registrará acumulación de humedad y lluvias durante la tarde:
- Morona Santiago y Pastaza: Se pronostican lluvias normales a moderadas en cantones como Logroño, Morona, Sucúa y Mera.
- Napo, Sucumbíos y Zamora Chinchipe: Predominarán las lloviznas de forma suave y uniforme en cantones como Gonzalo Pizarro, Nangaritza, Yantzaza y Zamora.
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