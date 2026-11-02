Tormentas y lluvias fuertes afectarán a varias regiones de Ecuador este 3 de noviembre

Pronóstico del tiempo: Tormentas eléctricas y lluvias moderadas afectarán a varias provincias este martes

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) publicó el reporte oficial del clima para este martes 3 de noviembre de 2026.

El informe prevé episodios de tormentas eléctricas y lluvias intensas en cantones de la Costa, Sierra, Amazonía y la región Insular, concentrándose la mayor probabilidad de precipitaciones durante la tarde.

Costa y Galápagos

En el litoral ecuatoriano, el Inamhi advierte condiciones severas en varias provincias:

Guayas: Se prevén tormentas eléctricas en Balzar, Colimes, El Empalme, Palestina, Salitre y Santa Lucía.



Lluvias fuertes se registrarán en Marcelino Maridueña, Naranjito y Simón Bolívar, mientras que en Guayaquil, Durán, Samborondón y demás cantones se esperan lluvias de intensidad normal a moderada.

Se prevén tormentas eléctricas en Balzar, Colimes, El Empalme, Palestina, Salitre y Santa Lucía. Lluvias fuertes se registrarán en Marcelino Maridueña, Naranjito y Simón Bolívar, mientras que en Guayaquil, Durán, Samborondón y demás cantones se esperan lluvias de intensidad normal a moderada. Manabí: El Carmen, Manga del Cura, Olmedo, Pichincha y Santa Ana enfrentarán tormentas eléctricas . Bolívar, Flavio Alfaro y Junín registrarán lluvias fuertes, mientras que en Portoviejo, Manta y Chone se prevén precipitaciones moderadas .

Los Ríos: Se pronostican tormentas en Buena Fe, Mocache, Palenque, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas y Vinces .



En Babahoyo, Baba, Montalvo y Puebloviejo se registrarán lluvias fuertes .

Santa Elena y El Oro: En el cantón Santa Elena habrá lluvia fuerte, mientras que en La Libertad y Salinas las precipitaciones serán moderadas .



En El Oro predominarán lluvias moderadas y lloviznas .

Galápagos: Se prevén lluvias de intensidad normal a moderada en toda la provincia durante la tarde .

Sierra: Lluvias fuertes en Pichincha y Cotopaxi

En la región andina, las precipitaciones se manifestarán de forma variable durante la tarde:

Pichincha: Se alerta sobre lluvia fuerte en el cantón Rumiñahui.



En Quito, Mejía, Pedro Moncayo, Puerto Quito y San Miguel de Los Bancos se esperan lluvias normales o moderadas, mientras que en Cayambe se registrarán lloviznas.

Se alerta sobre lluvia fuerte en el cantón Rumiñahui. En Quito, Mejía, Pedro Moncayo, Puerto Quito y San Miguel de Los Bancos se esperan lluvias normales o moderadas, mientras que en Cayambe se registrarán lloviznas. Cotopaxi: La Maná y Pangua registrarán lluvias fuertes, mientras que en Pujilí y Sigchos se prevén lloviznas .

Otras provincias andinas: Azuay, Carchi, Chimborazo e Imbabura registrarán sectores con lluvia moderada, mientras que en Bolívar, Cañar, Loja y Tungurahua predominarán las lloviznas.

Amazonía: Precipitaciones moderadas y lloviznas

La región oriental registrará acumulación de humedad y lluvias durante la tarde: