Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Tormentas y lluvias fuertes afectarán a varias regiones de Ecuador este 3 de noviembre

El organismo técnico advierte presencia de descargas eléctricas y lluvia fuerte en sectores de Guayas, Manabí, Los Ríos, Pichincha y Cotopaxi.

Pronóstico del tiempo: Tormentas eléctricas y lluvias moderadas afectarán a varias provincias este martes

API

Autor

Roberto Cadena

Actualizado:

02 nov 2026 - 20:41

Unirse a Whatsapp

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) publicó el reporte oficial del clima para este martes 3 de noviembre de 2026.

El informe prevé episodios de tormentas eléctricas y lluvias intensas en cantones de la Costa, Sierra, Amazonía y la región Insular, concentrándose la mayor probabilidad de precipitaciones durante la tarde.

 Costa y Galápagos

En el litoral ecuatoriano, el Inamhi advierte condiciones severas en varias provincias:

  • Guayas: Se prevén tormentas eléctricas en Balzar, Colimes, El Empalme, Palestina, Salitre y Santa Lucía. 

    Lluvias fuertes se registrarán en Marcelino Maridueña, Naranjito y Simón Bolívar, mientras que en Guayaquil, Durán, Samborondón y demás cantones se esperan lluvias de intensidad normal a moderada.
  • Manabí: El Carmen, Manga del Cura, Olmedo, Pichincha y Santa Ana enfrentarán tormentas eléctricas. Bolívar, Flavio Alfaro y Junín registrarán lluvias fuertes, mientras que en Portoviejo, Manta y Chone se prevén precipitaciones moderadas.
  • Los Ríos: Se pronostican tormentas en Buena Fe, Mocache, Palenque, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas y Vinces

    En Babahoyo, Baba, Montalvo y Puebloviejo se registrarán lluvias fuertes.
  • Santa Elena y El Oro: En el cantón Santa Elena habrá lluvia fuerte, mientras que en La Libertad y Salinas las precipitaciones serán moderadas

    En El Oro predominarán lluvias moderadas y lloviznas.
  • Galápagos: Se prevén lluvias de intensidad normal a moderada en toda la provincia durante la tarde.

Sierra: Lluvias fuertes en Pichincha y Cotopaxi

En la región andina, las precipitaciones se manifestarán de forma variable durante la tarde:

  • Pichincha: Se alerta sobre lluvia fuerte en el cantón Rumiñahui. 

    En Quito, Mejía, Pedro Moncayo, Puerto Quito y San Miguel de Los Bancos se esperan lluvias normales o moderadas, mientras que en Cayambe se registrarán lloviznas.
  • Cotopaxi: La Maná y Pangua registrarán lluvias fuertes, mientras que en Pujilí y Sigchos se prevén lloviznas.
  • Otras provincias andinas: Azuay, Carchi, Chimborazo e Imbabura registrarán sectores con lluvia moderada, mientras que en Bolívar, Cañar, Loja y Tungurahua predominarán las lloviznas.

Amazonía: Precipitaciones moderadas y lloviznas 

La región oriental registrará acumulación de humedad y lluvias durante la tarde:

  • Morona Santiago y Pastaza: Se pronostican lluvias normales a moderadas en cantones como Logroño, Morona, Sucúa y Mera.
  • Napo, Sucumbíos y Zamora Chinchipe: Predominarán las lloviznas de forma suave y uniforme en cantones como Gonzalo Pizarro, Nangaritza, Yantzaza y Zamora.

Te puede interesar