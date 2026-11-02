Inundaciones y torrenciales lluvias golpean zonas de Colorado y Florida en EE.UU.

Los estragos de la lluvia en Florida, en Estados Unidos.

Un fuerte sistema de tormentas azota este lunes 2 de noviembre de 2026 a varios sectores de Estados Unidos. Las condiciones meteorológicas extremas han generado alertas máximas por precipitaciones e inundaciones.

En el suroeste de Colorado, las lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas e históricas. Localidades como Pagosa Springs y Del Norte enfrentan crecidas fluviales severas.

Las autoridades locales emitieron órdenes de evacuación inmediatas en las comunidades más afectadas. Además, la tormenta causó el colapso de vías y el cierre de carreteras clave como la US 160.

Mientras tanto, en las zonas de alta montaña de Colorado, la lluvia se transformó en intensas nevadas. Los sectores sobre los 10 000 pies acumulan gruesas capas de nieve acompañadas por ráfagas de viento.

En el sur de Florida, una masa de aire tropical inestable mantiene bajo agua a varias zonas urbanas. Una vigilancia por inundación permanece activa hasta la noche para condados como Miami-Dade.

Las fuertes tormentas eléctricas registran probabilidades de precipitación superiores al noventa por ciento. Los acumulados de agua en corto tiempo mantienen anegadas calles y avenidas de bajo drenaje.

Equipos de rescate acuático como el Colorado Task Force 1 se desplegaron en los sectores más críticos. El personal de emergencia trabaja a contrarreloj para prestar auxilio a las familias atrapadas por las corrientes.

El transporte público y el tráfico vehicular en ciudades de Florida sufren severas interrupciones. Las cuadrillas municipales intentan despejar los drenajes obstruidos para acelerar el desahogo de las aguas acumuladas.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales. Se pide a los conductores evitar el cruce por carreteras anegadas o zonas con riesgo de desprendimiento de tierra.