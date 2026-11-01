Un mes sin rastro de Carlos Rodrigo Moreno: Su familia lo busca al interior de un bosque en Quito

Este domingo 1 de noviembre de 2026 se cumple un mes de la desaparición de Carlos Moreno, quien fue visto por última vez ingresando a un bosque en el norte de Quito.

Este domingo 1 de noviembre de 2026 se cumple un mes de la desaparición de Carlos Rodrigo Moreno Quiroz , de 70 años.

Lo último que sus familiares pudieron confirmar, a través del registro de cámaras de videovigilancia y la señal de un dispositivo de rastreo, es que ingresó al bosque de la quebrada Caicedo, ubicado en el norte de la capital.

Teleamazonas conversó con Fernanda de la Bastida, familiar de Carlos, quien detalló el recorrido que hizo el ciudadano de la tercera edad el pasado 1 de octubre.

Cámaras de vigilancia captaron lo últimos movimientos de Carlos Moreno antes de ingresar a un bosque el pasado 1 de octubre de 2026. Cortesía

El recorrido y la pista del dispositivo de rastreo

De acuerdo con el relato, Carlos salió de un local comercial que administra junto a su esposa en la avenida Brasil, debido a que solía salir a caminar frecuentemente.

Al percatarse de que se había demorado más de lo habitual, sus familiares comenzaron a rastrearlo mediante la señal del AirTag que llevaba consigo.

Las indagaciones permitieron reconstruir su trayecto:

09:00: Salió de su local y avanzó por la avenida Edmundo Carvajal.

Salió de su local y avanzó por la avenida Edmundo Carvajal. Pasó por la parte delantera de un centro comercial y lo bordeó.

Tomó la avenida del Parque hasta llegar a la entrada del bosque de la quebrada Caicedo.

hasta llegar a la entrada del bosque de la quebrada Caicedo. 10:15: Una cámara de seguridad de la zona logró captar el instante exacto de su ingreso al área natural.

Una cámara cercana al bosque captó a Carlos Moreno ingresando al lugar pasado las 10:00 de la mañana del 1 de octubre de 2026. Cortesía

Según el registro satelital del dispositivo, la señal se ubicó en el interior del bosque.

Esta zona frecuentada por moradores para pasear a mascotas, pero que cuenta con dos quebradas profundas.

El rastro del AirTag se concentró especialmente en una de ellas, ubicada hacia el lado derecho cerca de unas canchas.

Sin embargo, tras 31 días de intensa búsqueda, no se han hallado pistas, prendas de vestir o indicios de su paradero.

Operativos de búsqueda de resultados

Fernanda de la Bastida señala que, desde los primeros días, las labores se ejecutan bajo las directrices de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased).

En los operativos también han participado activamente el Cuerpo de Bomberos, el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y personal militar.

A pesar de los extensos escaneos realizados desde la "zona cero" hasta la parte más alta del sector de antenas, el uso de canes especializados en búsqueda de restos y la revisión de los múltiples senderos del bosque, las autoridades no han obtenido resultados positivos.

Carlos Moreno tenía un dispositivo de rastreo por lo que sus familiares lograron dar con su recorrido en el norte de Quito. Cortesía

El clamor y la exigencia de la familia

Pese a reconocer la labor inicial de la Dinased y la Fiscalía, la familia solicita que se profundicen los rastreos hacia otras zonas del bosque y se redoblen los esfuerzos institucionales.

"Yo he visto que no está comprometido todo el personal. Es muy doloroso decirlo. Yo sé que ellos están haciendo su trabajo, pero nunca van a estar en los zapatos de un familiar que tiene una persona desaparecida. Si vienen a hacer su trabajo, háganlo bien, a conciencia, entregados. Está cansado, pero se trata de una persona desaparecida, no se imaginan el dolor que sentimos como familia". Fernanda de la Bastida, familiar de Carlos Moreno.

Al cumplirse un mes de angustia, sus allegados han agotado todas las alternativas: desde barridos en calles hasta la colocación de volantes informativos en distintos puntos de la ciudad.

Carlos Rodrigo Moreno Quiroz desapareció este jueves 1 de octubre de 2026 en el norte de la capital.

"Le extrañamos, queremos que regrese. Quizás por su condición de Alzheimer no nos pueda recordar, pero queremos decirle que le amamos mucho y que le vamos a recibir con los brazos abiertos" Fernanda de la Bastida, familiar de Carlos Moreno.

¿Cómo ayudar?

Si cuenta con información que permite dar con la localización de Carlos Rodrigo Moreno Quiroz, comuníquese de inmediato al 1 800 DELITO o al ECU 911.