Buscan a Luis Eduardo, el último niño desaparecido en Conocoto

La desaparición de ocho niños de una casa de acogida en Conocoto mantiene en alerta a las autoridades desde hace más de una semana.

Aunque siete menores ya fueron localizados, Luis Eduardo Torres Ojito, de 10 años, continúa desaparecido y es el único niño cuyo paradero aún se desconoce.

El menor fue visto por última vez la mañana del 27 de junio de 2026, cuando salió junto a otros siete niños de la Casa Hogar María Campi de Yoder, ubicada en Conocoto, en el suroriente de Quito y administrada por el Ministerio de Desarrollo Humano.

Según las autoridades, los menores aprovecharon que el personal realizaba las actividades previas al desayuno para abandonar el establecimiento.

De inmediato se activó el protocolo de búsqueda y posteriormente la Fiscalía emitió la Alerta Emilia para tres de los menores que aún no habían sido encontrados.

Luis Eduardo es un niño de nacionalidad venezolana, tiene 10 años, mide aproximadamente 1,45 metros, tiene ojos cafés, piel blanca y cabello castaño, según la descripción del Ministerio del Interior.

Así fueron encontrados los otros siete niños

La búsqueda comenzó pocas horas después de la desaparición de los niños.

El 28 de junio, la Policía logró ubicar a cinco de los ocho menores, quienes fueron puestos nuevamente bajo protección del sistema de acogimiento institucional.

Las autoridades no revelaron el lugar exacto donde fueron encontrados, pero confirmaron que estaban en buen estado de salud.

Dos días después, el 29 de junio, fue localizado Maykel Paúl Curay Vaca, de 12 años, en Tulcán, provincia del Carchi.

El avance más reciente ocurrió el 5 de julio, cuando la Fiscalía confirmó la localización de Darianyelis Valeria Rosales, de 12 años.

La institución no detalló el sitio donde fue encontrada ni las condiciones en las que ocurrió el operativo, pero informó que la menor ya fue ubicada.

Con ello, Luis Eduardo Torres Ojito quedó como el único menor desaparecido del grupo que huyó de la casa de acogida de Conocoto.

Las autoridades mantienen vigente el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita ubicar a Luis Eduardo. Los datos pueden reportarse al ECU 911 o al 1800 DELITO (335486).