¿Cuándo y en qué condiciones se da el aumento automático en la pensión de jubilación del IESS?

Los afiliados que reúnen los requisitos exigidos por el IESS tienen derecho a pensiones mensuales vitalicias

Los pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) pueden acceder a aumentos automáticos en sus pensiones de jubilación por vejez.

Estos incrementos se dan siempre que los jubilados cumplan con determinados requisitos de edad y número de aportaciones. La finalidad es reconocer su trayectoria laboral y los años de aporte.

El sistema contempla dos tipos de aumentos, que se suman a la pensión mensual sin necesidad de solicitud previa. Estos son:

Mejor aumento: Se aplica de forma automática cuando el jubilado cumple 70 años y registra al menos 420 aportaciones al IESS. En este caso, se adicionan 10 dólares mensuales a la pensión.

Se aplica de forma automática cuando el jubilado y registra al IESS. En este caso, se adicionan a la pensión. Aumento excepcional: Se otorga al cumplir 80 años de edad y contar con un mínimo de 360 aportaciones. En este caso también se da un incremento de 10 dólares en la pensión mensual.

Además, el sistema contempla una opción adicional para quienes deseen mejorar el ingreso económico en la jubilación por vejez. Este mecanismo aplica para los jubilados que deciden reincorporarse al trabajo bajo relación de dependencia.

En ese caso, la persona tiene derecho a una mejora en su pensión una vez que cese en su nuevo empleo y haya aportado como mínimo durante 12 meses. Para calcular el nuevo monto de jubilación se aplica la siguiente fórmula: Sueldo promedio x 0,001 x # de imposiciones.