Inscripciones en universidades públicas de Ecuador: este es el cronograma 2026

Los aspirantes a la educación superior deben completar el Registro Nacional de manera obligatoria.

Las inscripciones en las universidades de Ecuador ya están abiertas desde este lunes 6 de julio de 2026.

Los aspirantes que hayan completado el Registro Nacional podrán inscribirse para rendir el examen de admisión.

El proceso permitirá a los estudiantes acceder a un cupo para el segundo semestre de 2026.

Inscripciones en la Universidad Central del Ecuador

Para inscribirse en el proceso de admisión se debe ingresar a la página web de la Universidad Central del Ecuador en la sección de admisiones.

La UCE tiene un cronograma para las inscripciones según el último dígito de la cédula de los aspirantes.

La primera semana el cronograma vigente es:

La segunda semana el cronograma vigente es:

Cronograma de la Universidad de Guayaquil

Las inscripciones en la Universidad de Guayaquil serán en línea y estarán habilitadas del 13 al 20 de julio de 2026.

Para acceder a este proceso es necesario crear una cuenta en la página web oficial.

Una vez creada la cuenta se debe seguir el cronograma según el último dígito de la cédula.

Universidad de las Artes

En la Universidad de las Artes las inscripciones están disponibles desde el 25 de mayo hasta el 24 de julio de 2026.

Las inscripciones son en línea y completamente gratuitas. Es necesario crear un usuario y una contraseña.

Además de los datos personales, se debe cargar el certificado del Registro Nacional generado anteriormente.

La convocatoria para las pruebas se realizará a través de correo electrónico entre el 11 y 13 de agosto de 2026.

Escuela Politécnica Nacional

Las inscripciones en la Escuela Politécnica Nacional (EPN) se realizarán en línea del 20 al 24 de julio de 2026.

En la EPN la estapa de inscripción incluye la postulación, por lo que los aspirantes deberán seleccionar dos carreras como prioridad.

Los estudiantes deben ingresar en la página web oficial y registrarse para continuar con el proceso.

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) abrió su proceso de inscripciones del 30 de junio al 22 de julio de 2026.

Para acceder es indispensable haber completado el Registro Nacional previamente.

En la página web donde los aspirantes se deben registar también está disponible un simulador de evaluación de competencias generales y específicas.

Ikiam, Universidad Regional Amazónica

Las inscripciones en Ikiam están habilitadas del 15 de junio al 17 de julio.

El proceso es completamente en línea y no tiene ningún costo para los aspirantes.

La evaluación en esta universidad será entre el 20 de julio y el 7 de agosto. Las fechas y actualizaciones en el cronograma se pueden revisar en la página web oficial.