Un romance por Tinder desata investigación por posible espionaje en la OTAN

Romance por Tinder de un militar español desata investigación por posible espionaje en la OTAN

El romance de un comandante español de la OTAN con una ciudadana de origen ruso a la que conoció por Tinder ha sacudido a la Alianza Atlántica.

El militar, que estaba destinado en la base británica de Northwood —el centro principal de mando para todas las operaciones navales de la Alianza— fue investigado por los servicios de seguridad de la organización militar y por España, por temor a que fuera una grieta para el espionaje ruso.

El alto mando naval fue suspendido en verano del año pasado, según una investigación del diario The Telegraph, que ha tenido acceso a los documentos judiciales del caso.

El caso del comandante español ha vuelto a poner sobre la mesa las preocupaciones de seguridad de los servicios de inteligencia de los países aliados y de las instituciones comunitarias sobre el riesgo de espionaje en las aplicaciones de citas.

En abril de 2023, los servicios de contrainteligencia alemanes advirtieron que espías rusos estaban usando Tinder para contactar con políticos y soldados alemanes con el fin de obtener información de inteligencia relacionada con la guerra en Ucrania.

El jefe de la agencia de seguridad nacional de Australia advirtió sobre las vulnerabilidades de las aplicaciones de citas en 2022.

Las aplicaciones pueden servir para geolocalizar a soldados y militares en el frente, para sacar información y entrar en contacto con objetivos y también para reclutar, según detalla un informe de EUvsDisinfo.

El militar español, ahora apartado, conoció a su pareja, J. W., por la aplicación de citas Tinder a finales de 2024.

Ella, de 49 años, de origen ruso y con la doble nacionalidad polaca y británica, se acababa de separar de su marido. El español había roto también la relación con su esposa, con la que comparte dos hijos.

Poco después de conocerse se mudaron juntos, según relata el diario británico, y él empezó a llevar a su nueva pareja a algunos eventos.

Eso fue lo que desató las alarmas en la organización militar.

La base de Northwood (al noroeste de Londres) es el principal centro neurálgico de la OTAN encargado de monitorear, rastrear y contener la actividad naval rusa en las aguas estratégicas de Europa y se ocupa, entre otras cosas de vigilar la infraestructura submarina crítica y la llamada flota en la sombra del Kremlin, con la que Moscú elude las sanciones para mover sus hidrocarburos.

El comandante español, de quien no ha trascendido la identidad, y J. W ya han roto su relación y el militar ha vuelto a España.

La mujer ha negado, en una conversación con The Telegraph, que sea una espía rusa.

Ha relatado al diario británico que durante un viaje a San Petersburgo, para visitar a su padre enfermo un oficial de inteligencia ruso la contactó y la invitó a tomar café.

Durante esa conversación, el oficial la interrogó sobre la investigación de seguridad que la OTAN ha abierto y sobre su relación con el comandante español.

Asegura que le dijo que el militar no hablaba de trabajo en casa. “Fue muy amable y me trajo buen café”, ha relatado.

Contenido publicado el 14 de septiembre de 2026 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA