María Teresa 'La Flaca' Guerrero envía emotivo mensaje de lucha para el cierre del 2025

La expresentadora de TV y exparticipante de MasterChef Celebrity María Teresa 'La Flaca' Guerrero dejó en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje de fuerza y resiliencia antes de cerrar el 2025.

Guerrero batalló este 2025 con un diagnóstico de cáncer de ovario bilateral en etapa tres, con metástasis en el peritoneo, que la llevaron a someterse a sesiones de quimioterapia para salvar su vida.

Su tratamiento fue extenso y ella compartió parte del proceso en sus redes donde confesó que el cáncer puede ser desgarrador, pero también revelar momentos de profunda conexión con el amor, la amistad, la gratitud y fuerza.

En su post publicado el 29 de diciembre, La Flaca invita a sus seguidores a buscar una red de apoyo y aceptar abrazos para superar cualquier obstáculo.

"Hay días en los que me siento súper fuerte. Otros, el miedo aparece de repente... Esto no termina al tocar la campana, las emociones siguen. No tenemos que ser fuertes todo el tiempo. Lo que sí necesitamos es sentirnos acompañadas, y buscar una red de apoyo… y si no la tienes, créala. Pide ayuda y acepta abrazos".