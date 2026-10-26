Familiares de Daniela Astudillo realizan plantón en Quito a un mes de su desaparición 

Carolina Mesías, primas de Daniela Astudillo, pide a las autoridades continúan con la búsuqeda de la enfermera en los exteriores del Ministerio del Interior, este lunes 26 de octubre de 2026.

Los familiares de Daniela Estefanía Astudillo Mesías viajaron desde Ambato hasta Quito para llevar a cabo un plantón y exigir a las autoridades que las labores de búsqueda no se detengan.

La enfermera de 32 años desapareció el pasado 27 de septiembre de 2026 en el sector de Techo Propio, al suroriente de la capital tungurahuense.

Al llegar a la Plaza de la Independencia, los allegados se encontraron con los accesos cercados desde las 08:00, por lo que decidieron trasladar la manifestación a los exteriores del Ministerio del Interior.

Familia de Daniela Atudiilo esperan respuestas de las autoridades para dar con el paradero de Daniela Astudillo en los exteriores del Ministerio del Interior. Teleamazonas

Un mes de su desaparición

Este martes 27 de octubre se cumplirá un mes exacto desde la desaparición de la joven.

Hasta la fecha, la familia asegura no tener nuevas pistas que permitan dar con su paradero.

Carolina Mesías, prima de Daniela, señaló en entrevista con Teleamazonas que no existen indicios claros.

Los familiares no saben nada más allá de que la joven salió de su casa y fue vista por última vez en una quebrada del sector.

Según relata, tanto la Policía Nacional como el Cuerpo de Bomberos de Ambato han realizado diversos escaneos en la zona sin encontrar rastros o indicios de material que confirmen una caída.

“Fue como que quizás se asume una pista falsa porque se movió todo, tierra, con maquinaria, con la mano y no hay nada” Carolina Mesías, prima de Daniela Astudillo.

No pierden las esperanzas

A pesar de la incertidumbre, la familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida y lograr que se reincorpore a su núcleo familiar.

“Tenemos la esperanza de que ella está bien. La estamos esperando, la estamos buscando, nunca vamos a dejar de buscarte prima”. Carolina Mesías, prima de Daniela Astudillo.

Durante el plantón, los allegados reiteraron su llamado a la ciudadanía para difundir el caso y colaborar con cualquier información, mientras exigieron mayor celeridad a las instituciones del Estado.

Tras la llegada de los familiares, los delegados de la cartera de Estado salieron a recibirlos.

Carolina y otra de sus primas ingresaron al edificio ministerial para mantener un diálogo y plantear sus demandas de forma directa.