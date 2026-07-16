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Ecuador

ANT alerta sobre correos falsos que usan su nombre para cometer estafas en línea

La ANT advirtió que "personas inescrupulosas" están enviando correos falsos sobre supuestas multas e impuestos vehiculares pendientes.

Los mensajes y correos falsos intentan robar datos personales.

Freepick

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

16 jul 2026 - 21:27

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La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) emitió una alerta a la ciudadanía, este jueves 16 de julio de 2026, por la circulación de correos electrónicos fraudulentos en los que "personas inescrupulosas" utilizan el nombre, logotipo e imagen institucional para intentar cometer estafas en línea.

Según informó la entidad, los ciberdelincuentes envían mensajes haciéndose pasar por la ANT para notificar a los usuarios sobre supuestos pagos pendientes de multas o impuestos vehiculares.

“Personas inescrupulosas están usando el nombre y logo de la ANT para notificar pagos pendientes de multas u ofertar descuentos”, indicó la institución en sus redes sociales

La institución explicó que estos correos contienen enlaces fraudulentos cuyo objetivo es obtener información confidencial de los usuarios, como datos personales y datos bancarios

Recomendaciones para evitar ser víctima de fraude

Ante esta situación, la ANT exhortó a los ciudadanos a verificar cuidadosamente el remitente de cualquier correo electrónico que aparente provenir de la institución.

Además, recomendó:

  • No hacer clic en enlaces sospechosos.
  • No descargar archivos adjuntos de esos correos
  •  No proporcionar información personal ni bancaria a través de estos correos.

La Agencia Nacional de Tránsito recordó que cualquier consulta relacionada con multas, licencias o trámites vehiculares debe realizarse únicamente a través de su portal oficial, www.ant.gob.ec.

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