ANT alerta sobre correos falsos que usan su nombre para cometer estafas en línea
La ANT advirtió que "personas inescrupulosas" están enviando correos falsos sobre supuestas multas e impuestos vehiculares pendientes.
Los mensajes y correos falsos intentan robar datos personales.
Freepick
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Actualizado:
16 jul 2026 - 21:27
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) emitió una alerta a la ciudadanía, este jueves 16 de julio de 2026, por la circulación de correos electrónicos fraudulentos en los que "personas inescrupulosas" utilizan el nombre, logotipo e imagen institucional para intentar cometer estafas en línea.
Según informó la entidad, los ciberdelincuentes envían mensajes haciéndose pasar por la ANT para notificar a los usuarios sobre supuestos pagos pendientes de multas o impuestos vehiculares.
“Personas inescrupulosas están usando el nombre y logo de la ANT para notificar pagos pendientes de multas u ofertar descuentos”, indicó la institución en sus redes sociales
La institución explicó que estos correos contienen enlaces fraudulentos cuyo objetivo es obtener información confidencial de los usuarios, como datos personales y datos bancarios.
Recomendaciones para evitar ser víctima de fraude
Ante esta situación, la ANT exhortó a los ciudadanos a verificar cuidadosamente el remitente de cualquier correo electrónico que aparente provenir de la institución.
Además, recomendó:
- No hacer clic en enlaces sospechosos.
- No descargar archivos adjuntos de esos correos
- No proporcionar información personal ni bancaria a través de estos correos.
La Agencia Nacional de Tránsito recordó que cualquier consulta relacionada con multas, licencias o trámites vehiculares debe realizarse únicamente a través de su portal oficial, www.ant.gob.ec.
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