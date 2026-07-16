ANT alerta sobre correos falsos que usan su nombre para cometer estafas en línea

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) emitió una alerta a la ciudadanía, este jueves 16 de julio de 2026, por la circulación de correos electrónicos fraudulentos en los que "personas inescrupulosas" utilizan el nombre, logotipo e imagen institucional para intentar cometer estafas en línea.

Según informó la entidad, los ciberdelincuentes envían mensajes haciéndose pasar por la ANT para notificar a los usuarios sobre supuestos pagos pendientes de multas o impuestos vehiculares.

“Personas inescrupulosas están usando el nombre y logo de la ANT para notificar pagos pendientes de multas u ofertar descuentos”, indicó la institución en sus redes sociales

La institución explicó que estos correos contienen enlaces fraudulentos cuyo objetivo es obtener información confidencial de los usuarios, como datos personales y datos bancarios.

Recomendaciones para evitar ser víctima de fraude

Ante esta situación, la ANT exhortó a los ciudadanos a verificar cuidadosamente el remitente de cualquier correo electrónico que aparente provenir de la institución.

Además, recomendó:

No hacer clic en enlaces sospechosos.

en enlaces sospechosos. No descargar archivos adjuntos de esos correos

de esos correos No proporcionar información personal ni bancaria a través de estos correos.

La Agencia Nacional de Tránsito recordó que cualquier consulta relacionada con multas, licencias o trámites vehiculares debe realizarse únicamente a través de su portal oficial, www.ant.gob.ec.