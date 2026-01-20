MSP investiga situación del Hospital Guasmo tras denuncia ciudadana

Un video que denuncia la mala atención en el hospital del Guasmo Sur desencadenó una investigación.

Ministerio de Salud Pública anuncia investigación por denuncia ciudadana, a través de videos en redes sociales, de las malas condiciones de atención en la sala de espera del Hospital General Guasmo.

A través de un comunicado difundido por el MSP el 18 de enero de 2026 se informó que se revisará ese caso y se iniciarán "acciones correspondientes conforme a la ley laboral vigente, garantizando un proceso transparente y responsable respecto a los funcionarios involucrados".

En el mismo texto, el MSP reconoció que "la comodidad de nuestros pacientes es parte esencial de una atención digna". Y añadió que el hospital al estar ubicado en un sector "estratégico y de alta complejidad" llega a tener gran flujo de pacientes.

En videos difundidos en redes sociales se denuncia que decenas de pacientes y sus familiares tienen que esperar de pie o sentados en el suelo de una de las salas del hospital.

En el clip también se observa a una mujer reclamando porque las puertas permanecen cerradas y no se permite el ingreso de los pacientes.

Uno de los trabajadores de salud increpa a la mujer que graba y amenaza con llamar a la Policía por grabar dentro del Hospital.